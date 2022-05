Volonline si espande e inaugura la sede di Roma













Volonline apre un nuovo ufficio a Roma con un booking dedicato e un team commerciale che si occuperanno del consolidamento e dell’ampliamento del mercato agenziale.

A poche settimane dall’annuncio dell’acquisto del marchio Teorema, ora Teorema Vacanze, il Gruppo guidato da Luigi Deli continua a investire in nuove risorse per rafforzare la propria presenza nel mercato. La filiale romana – inaugurata ufficialmente a inizio maggio – si trova in via Lazio 14, a pochi metri da via Vittorio Veneto, nel cuore della Capitale, e sarà il punto di riferimento per le agenzie di viaggi di Lazio, Umbria, Molise e Abruzzo.

«Abbiamo colto l’opportunità di aprire un altro presidio in un’area con un bacino di utenza molto importante. La nostra strategia è chiaramente quella di aumentare la nostra presenza in modo capillare in tutt’Italia e ritagliarci degli share di mercato di rilievo – commenta Luigi Deli – Prima del 2020 eravamo attivi principalmente in tre aree, Lombardia, Triveneto e Campania. Oggi, con la ripresa dei viaggi organizzati, abbiamo la necessità di aumentare la distribuzione dei nostri prodotti già consolidati e naturalmente quelli del nuovo marchio di Teorema Vacanze».

«Il booking avrà ben tre figure che hanno maturato importanti esperienze in realtà nazionali e internazionali e che sapranno accogliere le richieste delle agenzie di viaggi del centro Italia», aggiunge Luca Frolino, responsabile booking centrale di Volonline.

Si tratta di Cinzia Petruccioli, Marino Antonino e Barbara Romani. Con il loro inserimento Volonline migliora le proprie capacità di programmazione sul prodotto Sudamerica e “Tour Culturale”.

Inoltre, sono state inserite due persone al commerciale che si occuperanno di promuovere i prodotti e servizi di Volonline, Volonclick e Teorema Vacanze, confrontandosi quotidianamente con le adv. Sono Paola Saccucci, che ha maturato una grande esperienza nel settore vendite in King Holidays e precedentemente in Jet Tours, e Gianluca Basso, da sempre nel settore del travel ricoprendo ruoli differenti in ambito commerciale in tour operator, catene alberghiere e dmc.

Volonline ha anche aumentato la sua presenza nel sud Italia con un nuovo commerciale in Puglia, regione che mancava al Gruppo per completare il presidio territoriale di quest’area: entra a far parte della squadra guidata da Michele Guardascione anche Giovanni Garofalo, che proviene dalla promozione vendite di Worldwide Hotel Link – Albatravel Group e in precedenza di Hertz e Karisma Travel.