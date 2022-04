Volonclick torna a crescere: fatturato al +55%













Volonclick, l’online tour operator di Volonline, conferma il trend positivo e dopo un febbraio particolarmente performante con un fatturato del +38% rispetto allo stesso mese del 2019 si riconferma a marzo con un +55%.

«Un risultato molto anomalo se teniamo conto che stiamo parlando di un mese di guerra – afferma Luca Adami, cmo e cto di Volonline – Il fatturato è praticamente triplicato rispetto a gennaio e raddoppiato rispetto a febbraio. Questo momento di incertezza e di esitazione a causa del conflitto in Ucraina ha evidenziato una moderata frenata delle vendite estive, ma un fortissimo aumento delle vendite sotto data».

Una crescita anche determinata dalle caratteristiche della piattaforma riservata alle agenzie di viaggi e che consente di prenotare non soltanto servizi singoli come voli e hotel, ma anche pacchetti dinamici volo + hotel con il vantaggio della conferma immediata.

«Volonclick è un online tour operator che sposa perfettamente le esigenze del mercato, ovvero da un lato quello di offrire un servizio da t.o. e dall’altro una tecnologia molto evoluta ma nello stesso tempo semplice da utilizzare. Questo è uno dei motivi per il quale si è consolidato su un 35% di share sul giro d’affari totale di Volonline», commenta il ceo e founder Luigi Deli, che con il suo team sarà presente alla Bit di Milano dal 10 al 12 aprile prossimi.

«Stiamo introducendo la possibilità per le agenzie di viaggi di gestire il volato di linea in maniera sempre più autonoma. Con la nostra nuova funzionalità, le agenzie possono effettuare una prenotazione e bloccare il biglietto seguendo poi il normale processo di emissione come se fosse gestito da un operatore booking. Abbiamo poi risposto a un cambiamento del valore medio delle pratiche introducendo un nuovo sistema su Volonclick che consente di effettuare un bonifico immediato sulla piattaforma. Oggi è quindi possibile pagare con due sistemi, carta di credito oppure con bonifico bancario tramite la funzionalità MyBank», conclude Luca Adami.

Anche alla Bmt di Napoli, Volonline aveva evidenziato il peso nel business del sud Italia: «Abbiamo la struttura, la forza vendita e la sensibilità per essere considerati alla stregua di un operatore locale. Gli agenti di viaggi se ne sono accorti, credendo nella nostra organizzazione e nella validità del prodotto. Oggi possiamo affermare che il mercato del sud Italia, il più vivace in termine di crescita percentuale, rappresenta più del 20% del nostro fatturato», precisa Deli.

Sempre alla fiera di Napoli Volonline aveva presentato tutti i pacchetti alta stagione di corto e medio raggio che spaziano da Grecia, Spagna, Turchia, Malta e Medio Oriente, soltanto per citarne qualche destinazione, con partenze da Roma, Bari e Napoli.

In forte ripresa le prenotazioni anche per alcune destinazioni come l’Oceano Indiano, gli Stati Uniti e i Caraibi che stanno andando a soddisfare la fortissima domanda di viaggi di nozze.