Volonclick svela il piano Grecia per l’estate

Dopo una robusta iniezione di prodotto Italia, accompagnato da Costa Azzurra, Croazia, Montenegro e Albania per assecondare la domanda di turismo di prossimità, Volonclick, business unit di Volonline specializzata nel dynamic packaging e nell’offerta di pacchetti in allotment per l’alta stagione, conferma gli impegni sulla Grecia per il mese di agosto, presentando una programmazione studiata in funzione del nuovo contesto di riferimento.

14

«Ci stiamo preparando ad affrontare tutti gli scenari possibili, con piani d’azione specifici – commenta Luca Frolino, responsabile booking Milano e programmazione offerte speciali Volonline – Anche sulla base delle recenti dichiarazioni delle istituzioni europee, contiamo in una progressiva ripresa dei flussi outgoing tra luglio e agosto, che ci consentirà di comprendere ancora meglio quali potranno essere gli sviluppi per il futuro. Abbiamo deciso di concentrare gli investimenti sui nostri punti di forza, a cominciare dalla Grecia, per garantire prezzi convenienti e un livello di assistenza in linea con le aspettative dei clienti. Parallelamente stiamo investendo sulla fall-winter con migliaia di posti per i ponti e le festività natalizie».

La programmazione in allotment sulla Grecia prevede oltre 30 partenze nel mese di agosto da Milano, Bergamo, Verona, Roma e Napoli, con proposte di durata variabile tra i 7 e i 10 o 15 giorni. Ampia la gamma di destinazioni proposte, a cominciare da Penisola Calcidica, Cefalonia, Zante, Corfù, Creta, Rodi, Skiathos e Karpathos. A queste si affianca un focus sulle Cicladi, con Mykonos, Naxos, Paros, Ios, Santorini e una serie di isole minori, dedicate ai repeater e ai clienti sempre in cerca di nuovi stimoli, come Amorgos, Folegandros, Koufonissi e Milos.

«Tanto nella scelta delle destinazioni, quanto nella riconferma delle strutture – prosegue Frolino – stiamo tenendo conto di quelle che potranno essere le richieste dei clienti, in termini di rispetto delle norme di distanziamento sociale e ricerca di località e situazioni poco affollate. Per questo abbiamo puntato anche sulle isole minori e su formule alternative, come l’affitto di ville a Mykonos con due o tre camere da letto ideali per gruppi di amici. Nella selezione dei collegamenti aerei, principalmente in collaborazione con Blue Panorama, easyJet e Volotea, abbiamo privilegiato ove possibile voli di andata al mattino abbinati a rientri serali che consentono di sfruttare al meglio i collegamenti via mare tra le isole, evitando notti di appoggio. Questo ci consente di proporre anche combinati di due o tre isole alle Cicladi a quote finite, con possibilità di scelta della categoria alberghiera».

A tutela di agenti e clienti, per tutti i pacchetti è previsto l’abbinamento di una polizza di assicurazione all risk a 30 euro, che comprende annullamento, spese mediche e bagaglio.