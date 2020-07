Volonclick, ad agosto partenze speciali per Grecia, Spagna e Malta

Una serie di partenze speciali a conferma immediata per il mese di agosto, direzione Grecia, Spagna e Malta. È quanto ha fatto Volonclick, per rafforzare la sua offerta estiva forte già del progetto Italia, con buoni risultati soprattutto sulla riviera adriatica e al sud, con Puglia e Sicilia in testa alla classifica delle destinazioni più richieste.

Luigi Deli, presidente di Volonline, a cui fa capo il self booking tool Volonclick, dichiara: «In questi mesi non ci siamo mai fermati. L’importante lavoro svolto anche attraverso i social ci ha consentito di dimostrare giorno dopo giorno la qualità della nostra programmazione e, soprattutto, del team di professionisti che abbiamo. Richiede una forte resilienza continuare a essere al fianco dei nostri partner, senza tradire il rapporto di fiducia che ci lega ormai da anni: non li abbandoniamo».

Sul fronte delle partenze garantite nel mese di agosto, gli impegni principali sono concentrati sulla Grecia, pronta ad accogliere i turisti italiani previa compilazione di un modulo elettronico almeno 48 ore prima della partenza: Corfù, Penisola Calcidica, Rodi e Zante da Milano; Cefalonia da Bergamo; Creta da Milano e Napoli; Mykonos da Verona e Napoli; Santorini da Milano, Verona e Napoli.

Seguono Malta e Spagna, con undici partenze per Minorca, cinque per Maiorca e circa una ventina di date sulle Canarie, ripartite tra Fuerteventura, Gran Canaria e Tenerife, a cui si affiancano proposte di short break a Valencia.

Luca Frolino, responsabile booking Milano e programmazione offerte speciali Volonline, commenta: «Nonostante l’incertezza del momento e la continua variazione delle normative, abbiamo deciso di mantenere gli impegni su agosto, abbinando a tutti i pacchetti una polizza speciale all-risks. Siamo, inoltre, già al lavoro per l’autunno e le festività natalizie: torniamo a programmare il lungo raggio, a cominciare dalle Maldive che proponiamo con partenze garantite a Natale, Capodanno ed Epifania, anche in business class, abbinate a resort suddivisi in funzione della tipologia e del rapporto qualità-prezzo. In totale, sulle festività abbiamo già pubblicato una sessantina di offerte che spaziano dagli Emirati Arabi ai Caraibi, dalla Thailandia alle capitali europee, fino agli Usa».