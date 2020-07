Volo più hotel, ora Eurowings si allea con Booking

Nuova alleanza tra Booking ed Eurowings. Ora, grazie all’integrazione della piattaforma di prenotazione delle strutture ricettive, i clienti della compagnia aerea del Gruppo Lufthansa possono aggiungere al volo la propria sistemazione in hotel (ma non solo) nella destinazione prescelta.

L’accordo, che fa di Booking l’official hotel partner di Eurowings – si apprende da breakingtravelnews.com – permette anche di usufruire di termini di pagamento flessibili, oltre che il guadagno di miglia attraverso Eurowings Boomerang Club.

«Booking è fortemente orientata al cliente e, come Ota, si adatta perfettamente a Eurowings – ha dichiarato Anna Menke, head of customer experience, partner & loyalty di Eurowings – Da adesso in poi i nostri passeggeri possono pianificare le vacanze aggiungendo un hotel dal portfolio di Booking al proprio volo aereo».