Volo in ritardo, Ryanair condannata a pagare 6mila euro ai passeggeri













Il giudice di pace di Torino ha condannato Ryanair al pagamento di 6.000 euro nei confronti di 17 passeggeri che hanno subito un volo in ritardo.

Il collegamento Torino-Valencia del 3 agosto 2020, anziché arrivare alle 10.10, è atterrato alle 13:18. Il volo, quindi, ha riportato oltre tre ore di ritardo, senza condizioni meteo avverse, al contrario di quanto sostenuto dalla compagnia aerea.

La notizia della sentenza arriva da ItaliaRimborsa che ricorda come, in tal caso, sia stato applicato il regolamento comunitario 261/2004 che tutela i passeggeri aerei.

“Oltre le tre ore di ritardo – spiega l’azienda – i clienti possono richiedere la compensazione pecuniaria. Nel caso del volo Torino-Valencia non vi erano scioperi o condizioni meteo avverse. Noi puntiamo sempre a raggiungere un accordo con la compagnia, in modo da non intasare i Tribunali. Ma in questo caso il vettore sosteneva che vi fosse maltempo per un volo precedente. Circostanza non veritiera, come sostenuto dallo stesso giudice”.