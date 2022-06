Volo di prova per l’Airbus A321Xlr: decollo nel 2024













Volare da Roma a New York in un aereo a corridoio singolo che abbatte i costi e i consumi. È questa la grande prospettiva che si porta dietro l’avvio delle operazioni di volo con l’A321Xlr (Xtra Long Range) di Airbus. Operazioni che potrebbe iniziare già nel 2024, secondo le previsioni della casa costruttrice.

Nel frattempo, però, il primo A321Xlr ha effettuato un volo di prova. L’aereo, MSN 11000, è decollato dall’aeroporto di Amburgo-Finkenwerder alle ore 11.05 per un volo durato circa quattro ore e 35 minuti. L’equipaggio dell’aeromobile era composto dai piloti collaudatori Thierry Diez e Gabriel Diaz de Villegas Giron e dagli ingegneri collaudatori Frank Hohmeister, Philippe Pupin e Mehdi Zeddoun. Durante il volo l’equipaggio ha testato i comandi di volo, i motori e i sistemi principali dell’aeromobile, comprese le protezioni dell’inviluppo di volo, sia ad alta che a bassa velocità.

«Si tratta di un’importante pietra miliare per la famiglia A320 e per i suoi clienti in tutto il mondo – ha dichiarato Philippe Mhun, executive vp programmes and services di Airbus – Con l’entrata in servizio dell’A321Xlr i vettori potranno offrire il comfort tipico del lungo raggio su un aeromobile a corridoio singolo grazie all’esclusiva cabina Airspace. Il velivolo aprirà nuove rotte con prestazioni economiche e ambientali imbattibili». L’entrata in servizio, quindi, è previsto per gli inizi del 2024.

L’A321Xlr è il passaggio evolutivo successivo della famiglia di aeromobili a corridoio singolo A320neo e “risponde alle esigenze del mercato in termini di autonomia e carico utile e crea maggiore valore per i vettori offrendo servizi economicamente redditizi su rotte più lunghe rispetto a qualsiasi altro modello di aeromobile comparabile”.

Secondo i dati di Airbus il velivolo offrirà un’autonomia senza precedenti per un aeromobile a corridoio singolo: fino a 4.700 mn (8.700 km) con consumi di carburante per poltrona inferiori del 30% rispetto agli aeromobili della generazione precedente, nonché una riduzione delle emissioni di NOx e del rumore.

A fine maggio 2022 la famiglia A320neo aveva totalizzato oltre 8.000 ordini da più di 130 clienti nel mondo. Gli ordini per l’A321Xlr sono più di 500 da parte di oltre 20 clienti.