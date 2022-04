Voli senza mascherina:

controrivoluzione al via













Viaggiare a bordo di un aereo senza più mascherina potrebbe presto diventare realtà anche in Italia? È probabile, ma nel frattempo per riprovare l’ebbrezza di viaggiare come nel periodo pre-Covid occorre spostarsi oltreconfine e almeno in Europa.

Se nel nostro Paese, almeno fino al 30 aprile, è ancora obbligatorio indossare la mascherina Ffp2 su tutto il territorio nazionale e a bordo degli aeromobili (oltre a navi, traghetti, treni, autobus e tutto il trasporto locale) in giro per l’Europa alcune compagnie aeree hanno già eliminato l’obbligo facilitate dalle norme degli Stati di riferimento: in particolare Polonia, Regno Unito e Norvegia.

L’ultima arrivata è Norwegian Air che dal 4 aprile ha abolito l’obbligo di indossare la mascherina a bordo in tutti voli europei, ma raccomanda ai passeggeri di verificare le norme e i requisiti messi in atto dalle singole destinazioni (di partenza o di arrivo dei voli). anche il vettore polacco Lot ha abolito l’obbligo già dallo scorso 28 marzo; mentre il 27 marzo l’inglese easyJet ha adottato la stessa norma ma solo sui collegamenti interni al Regno Unito.

Secondo il vettore low cost, ora non è più obbligatorio indossare la mascherina anche a bordo di aerei che effettuano i collegamenti tra Uk e Danimarca, Gibilterra, Islanda e Ungheria. La compagnia aerea ha specificato, però, che sui voli da/verso Paesi che prevedono ancora la mascherina come requisito essenziale (Italia inclusa, quindi) l’obbligo resterà in vigore.

A easyJet si sono accodate anche le altre compagnie inglesi: British Airways, Jet2.com e Tui Airways; mentre Ryanair non ha ancora autorizzato lo stop alle mascherine. Il colosso irlandese ne ha specificato l’obbligo sulle rotte da o verso l’Italia, l’Austria e la Germania, ma il ceo Michael O’Leary si augura che tale requisito possa essere abolito entor i mesi di aprile-maggio.

Sull’altro lato dell’Atlantico, infine, la norma sull’obbligo di mascherina a bordo degli aerei, negli aeroporti e in tutti i mezzi di trasporto negli Usa dovrebbe scadere il 18 aprile. Airlines for America, l’associazione che rappresenta le maggiori compagnie aeree nordamericane, ha già richiesto all’amministrazione Biden che tale obbligo non sia più prorogato. A questa richiesta si sono accodati con appelli singoli anche i vettori American Airlines, Delta e Southwest.