Voli quarantena free dagli Stati Uniti













Il successo dei voli Covid tested di Alitalia e Delta Air Lines si preannuncia una delle mosse più importanti per far riprendere l’industria del travel: così i due vettori hanno deciso di aumentare il servizio sulle rotte in codeshare New York Jfk- Roma e Atlanta-Roma. Anche perché per chi proviene dagli Usa – il servizio che prevede un doppio tampone prima dell’imbarco e a destinazione – sarà così possibile evitare la quarantena.

Anche i voli in codeshare in partenza dall’Italia verso New York e Atlanta sono Covid tested: per volare da Roma Fiumicino, i passeggeri dovranno presentare infatti una certificazione comprovante la negatività al Covid, oppure eseguire il test antigenico rapido direttamente all’aeroporto prima di imbarcarsi. Per chi si reca negli Usa, però, restano valide le limitazioni all’ingresso negli Stati Uniti e gli obblighi previsti dai provvedimenti dell’amministrazione americana (in teoria, quindi, obbligo di quarantena per 10 giorni, ndr).

Il successo dei voli Covid tested sono stati oggetto anche di un webinar di Aci Europe con Aeroporti di Roma. Secondo l’amministratore delegato di Adr, Marco Troncone, la sperimentazione ha mostrato che solo 5 passeggeri su un totale complessivo di 3.824 sono risultati positivi al Covid, con un tasso di positività di appena lo 0,13%.

«Ampliando l’offerta di voli da e per l’Italia che prevedono un processo di testing alla partenza e all’arrivo, Alitalia ribadisce il proprio impegno a offrire viaggi in totale sicurezza. Siamo stati la prima compagnia ad introdurre voli Covid tested, con la tratta Roma-Milano prima, poi con i voli da New York e adesso da Atlanta, insieme al nostro partner Delta Air Lines – ha dichiarato Giancarlo Zeni, direttore generale di Alitalia – Vogliamo contribuire a ridare fiducia ai viaggiatori, ricordando che l’aereo resta il mezzo di trasporto più sicuro, anche in questo periodo di pandemia».

Gli fa eco Perry Cantarutti, senior vice president alliances and international di Delta Air Lines: «L’offerta di codeshare sulle nostre rotte Covid tested tra i due più grandi hub aeroportuali negli Stati Uniti e in Italia è l’ultima iniziativa della partnership di lunga data tra Delta e Alitalia per offrire scelta e convenienza ai nostri clienti. Questi programmi pilota stanno dando vita a un progetto di viaggi sicuri e senza quarantena che combinano test rigorosi con ampie misure di igienizzazione».