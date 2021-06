Voli più esperienze: ora nasce Vueling Activities













Le compagnie aeree incontrano gli operatori di activity, tour ed esperienze (quest’ultimo tra i settori a più rapido sviluppo nel nuovo panorama pandemico, ndr) e così nasce Vueling Activities. La compagnia aere spangola del gruppo Iag ha infatti firmato una partnership con il market leader GetYourGuide per offrire ai suoi passeggeri più di 60.000 mila attività turistiche nelle sue destinazioni.

Da oggi, i passeggeri Vueling potranno, infatti, prenotare biglietti per musei, bus turistici o visite guidate, scegliendo tra le diverse esperienze che offrono le destinazioni collegate dalla compagnia che ha il suo hub a Barcellona. Per prenotare i biglietti è stata attivata la piattaforma Vueling Activities, dove si può selezionare la città e l’attività di interesse. Una volta ottenuti i biglietti, poi, è garantito al cliente del vettore l’accesso rapido con la possibilità di saltare la fila all’ingresso e raggiungere direttamente “il cuore dell’attrazione”. Inoltre, la cancellazione è gratuita fino a 24 ore prima dell’attività per ottenere un rimborso completo.

Samuel Lacarta, director of digital business Vueling, sottolinea come la compagnia: «sia orgogliosa di aver creato una connessione importante con una delle piattaforme leader nel settore delle attività turistiche. Con questa partnership vogliamo offrire ai nostri passeggeri spunti e suggerimenti per il tempo libero. Vueling è un’azienda smart e dinamica quando si tratta di adattarsi a diversi scenari, motivo per cui siamo costantemente alla ricerca di nuovi servizi per offrire la migliore esperienza ai nostri clienti attraverso i nostri diretti canali digitali».

Per Shane Mayer, head of strategic partnerships di GetYourGuide, «è un piacere annunciare questa partnership con Vueling che, attraverso la piattaforma GetYourGuide, permetterà ai viaggiatori di tutto il mondo di prenotare ancora più attività turistiche. Con la ripartenza del settore, la missione di GetYourGuide di offrire esperienze indimenticabili è più importante che mai e attraverso partnership come questa, puntiamo ad ampliare la nostra offerta per dare ai nostri clienti servizi di qualità e, alle persone, la possibilità di fare ciò che amano di più: esplorare il mondo».