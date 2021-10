Voli per Maldive e Seychelles, lo slancio di Qatar Airways













Con l’apertura dei corridoi turistici Covid free, torna la possibilità per tanti italiani di poter viaggiare nuovamente verso mete da sogno come Seychelles e Maldive, senza obbligo di quarantena o isolamento fiduciario al rientro in Italia. In questo scenario, Qatar Airways si conferma pronta ad accompagnare i viaggiatori alla scoperta di queste splendide isole, con opzioni di viaggio per chi parte da Milano Malpensa e Roma Fiumicino, via Doha.

Nel corso dell’anno, Qatar Airways si era già preparata potenziando i collegamenti sia per le Maldive, con quattro voli giornalieri con destinazione Malè serviti utilizzando Boeing 777 e Airbus A320, sia per le Seychelles, con voli giornalieri fruibili grazie a Boeing 777, per offrire più posti a sedere e soddisfare il costante incremento della domanda verso queste località.

I collegamenti, inoltre, offrono la possibilità ai passeggeri di sostare a Doha, grazie alla collaborazione della compagnia aerea con Discover Qatar, che ha recentemente visto il lancio dei pacchetti viaggio World’s Best Value Stopover.

«Siamo felici di poter accogliere nuovamente a bordo i tanti turisti italiani che desiderano trascorrere una vacanza da sogno alle Maldive e alle Seychelles – ha dichiarato Mate Hoffmann, regional manager Southern Europe – Avevamo già scelto di potenziare i collegamenti verso queste destinazioni e di offrire maggiori opzioni di scelta e di viaggio proprio perché siamo sempre attenti nei confronti dei nostri clienti e partner. Ci auguriamo che questo sia solo l’inizio di un forte segnale per la ripresa dell’industria dell’aviazione commerciale».