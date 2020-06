Voli, ora eDreams lancia il booking basato su intelligenza artificiale

eDreams Odigeo ha introdotto un servizio di monitoraggio dei prezzi dei voli basato sull’intelligenza artificiale. Il servizio, disponibile sui brand eDreams, Opodo, GoVoyages e Travellink, considera la trasparenza per il consumatore l’elemento centrale dell’innovazione aziendale e intende consentire ai clienti di prevedere eventuali fluttuazioni dei prezzi nello scenario di viaggio post Covid.

Da ora in avanti, quindi, i consumatori dovrebbero essere in grado di identificare e tracciare il momento più conveniente per prenotare i voli e la destinazione più economica da visitare consultando la piattaforma. Basata sull’intelligenza artificiale e in grado di aggregare oltre 14 miliardi di dati da 660 compagnie aeree, questa consente infatti di confrontare le attuali tariffe dei voli con i prezzi medi dello stesso periodo dell’anno precedente.

Il nuovo servizio fornisce anche una mappa interattiva per i viaggiatori, offrendo un metodo visivamente stimolante per trovare le opzioni più scontate mentre scelgono la loro prossima destinazione di viaggio. La piattaforma includerà nelle prossime settimane anche funzionalità di previsione dei prezzi.

Christoph Dieterle, chief product and retail officer di eDreams Odigeo, ha dichiarato: «Siamo fiduciosi che i tempi difficili in cui viviamo molto presto finiranno. Una volta revocate le restrizioni agli spostamenti, le persone viaggeranno di nuovo per scoprire il mondo e ricongiungersi con i loro cari, e quando quel momento arriverà saranno disponibili opzioni di viaggio flessibili e varietà di scelta. Come uno dei maggiori rivenditori di voli al mondo, siamo orgogliosi di mettere a frutto le nostre capacità tecnologiche per offrire trasparenza ed eccellenza ai milioni di viaggiatori che prenotano regolarmente con noi. Con questo nuovo servizio di monitoraggio prezzi, i consumatori ora possono sentirsi sicuri nello scegliere il prossimo viaggio; le nuove dashboard consentono infatti di pianificare con largo anticipo e risparmiare quando intraprenderanno i loro tanto attesi viaggi post lockdown».