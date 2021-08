Voli low cost Europa-Usa: Play rincorre il sogno di Wow Air













Dopo i collegamenti per Inghilterra e Spagna è tempo di provare a rilanciare i voli per gli Usa per la nuova compagnia aerea islandese Play, che raccoglie il testimone di Wow Air, la ultra low cost basata a Reykjavik che ha chiuso le sue operazioni nel 2019. Proprio il progetto dei voli a bassissimo costo tra Europa e Usa era stato “croce e delizia” di Wow Air che aveva purtroppo affossato i conti del vettore.

Ora Play ha già richiesto i permessi al dipartimento dei Trasporti Usa per volare tra Europa e Usa via Islanda per l’estate 2022. La compagnia islandese dovrebbe operare i voli con aeromobili Airbus A321neo tra la costa est degli Stati Uniti e l’Europa attraverso lo scalo di Reykjavik con l’autorizzazione a trasportare persone, merci e carichi postali. In futuro Play avrebbe intenzione di ampliare il network oltre gli Usa e l’Europa.

Al momento il vettore islandese collega l’aeroporto di Reykjavik Keflavik con Londra Stansted, Berlino, Copenhagen, Parigi Charles de Gaulle, Alicante, Barcellona e Tenerife; ha tre aeromobili in flotta (A321neo) ma prevede di arrivare a 15 aerei entro il 2025. Proprio il network di Wow Air prevedeva voli tra Berlino e New York e da Londra e Parigi per Washington (sempre con scalo in Islanda).