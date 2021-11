Voli Italia-Usa, ora Delta pensa già all’estate 2022













Appena decollati i primi voli dall’Italia verso gli Usa con il nuovo regime che permette agli italiani vaccinati di raggiungere gli States per turismo, la compagnia aerea Delta Air Lines volge lo sguardo già alla stagione estiva annunciando più voli sulle rotte transtatlantiche e più servizi per i passeggeri.

Così, la compagnia Usa per la summer 2022 ha comunicato, in prima battuta, il raddoppio dei voli giornalieri per New York da Milano e Roma e la ripresa del collegamento da Venezia. Dal primo maggio 2022, quindi, torna la rotta Milano-Atlanta (operata l’ultima volta nel 2019) e il volo da Atlanta per Roma, operato su base annuale, aumenterà a due frequenze al giorno.Sempre dal primo maggio, infine, riprende il collegamento da Roma a Boston, lanciato nell’estate 2021

Con l’orario estivo 2022, Delta incrementerà del 90% la capacità dall’Europa rispetto all’estate 2021 e in totale prevede di operare in Europa fino a 73 voli giornalieri da 25 città, tra cui Milano, Roma e Venezia. I voli sono operati in collaborazione con i partner Air France, Klm e Virgin Atlantic.

Includendo proprio i partner della North Atlantic joint venture, quindi, i passeggeri avranno ancora più opzioni di collegamenti nonstop per i loro viaggi verso un totale di 21 città statunitensi e voli in coincidenza verso altre 186 destinazioni in Europa, Africa, Medio Oriente e India.

«Ci concentriamo sulla ripresa delle rotte verso le destinazioni che i nostri clienti amano, offrendo un’ampia connettività attraverso i nostri hub internazionali e grazie ai nostri partner, e garantendo un’esperienza di viaggio superiore dall’arrivo in aeroporto fino a destinazione – ha dichiarato Joe Esposito, senior vicepresident network planning di Delta – Con l’abolizione delle restrizioni verso gli Stati Uniti e l’estero, oltre alla crescente percentuale di vaccinati e all’enorme domanda latente, la prossima estate si prevede un’impennata dei viaggi transatlantici».

Inoltre, sempre per l’estate 2022, i clienti della compagnia aerea statunitense possono usufruire della classe Delta Premium Select. “Delta ha approfittato della ripresa per aggiornare la sua flotta di Airbus A330 e Boeing 767-300 dotandoli di cabina Delta Premium Select, in precedenza riservata ai mercati trans-pacifici a lungo raggio”, sottolinea la nota del vettore.

Delta Premium Select, infine, include un sedile più ampio, una reclinazione più profonda e un poggiapiedi e un poggiagambe regolabili; miglior intrattenimento di bordo a poltrona con schermi più grandi, la possibilità di caricare i propri dispositivi con l’alimentazione e le porte Usb presenti sul sedile. I clienti riceveranno anche un amenity kit (cuffie per la cancellazione del rumore e una coperta e un cuscino).

Con questo aggiornamento della flotta, ogni volo dall’Europa la prossima estate offrirà un’esperienza di bordo con quattro tipologie di cabine – Delta One o Delta One Suites, Delta Premium Select, Comfort+ e Main Cabin.