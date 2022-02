Voli internazionali, divieti incrociati tra Russia e Uk













Nella seconda giornata di invasione russa in Ucraina si susseguono gli aggiornamenti e le misure che stanno interessando lo spazio aereo europeo. Nella tarda serata di ieri, infatti, tra le sanzioni varate dal governo del Regno Unito nei confronti della Russia rientra anche il divieto per la compagnia Aeroflot di effettuare collegamenti (anche in connessione) per la Gran Bretagna.

Inoltre, l’ente regolatore inglese ha predisposto la chiusura dello spazio aereo ai “voli pianificati di proprietà, noleggiati o operati da un soggetto connesso con la Russia, o registrato in Russia che abbia partenza o destinazione o che sorvoli lo spazio aereo sui territori del Regno Unito terrestre e marino”, riporta il Notam pubblicato dal sito specializzato ItaliaVola.

Come conseguenza, anche la Russia ha annunciato la chiusura del proprio spazio aereo a tutti gli aerei britannici, anche quelli in transito.

La compagnia di bandiera Ukraine International Airlines ha annuncia la sospensione dei voli di linea e charter da/per l’Ucraina a causa della chiusura dello spazio aereo civile ucraino. “Ukraine International Airlines è costantemente in contatto con il ministero degli Affari Esteri dell’Ucraina e con il ministero delle Infrastrutture dell’Ucraina. Tutti i passeggeri di Ukraine International Airlines ed i cittadini ucraini che si trovano all’estero e hanno necessità di tornare in Ucraina, devono registrarsi sul sito web istituito dal governo https://www.flyuia.com/it/it/home. I passeggeri prenotati su voli cancellati saranno informati via e-mail o telefonicamente, attraverso i contatti indicati nella prenotazione”.

La compagnia aerea Wizz Air ha invece diramato un’ulteriore comunicazione ricordando che “a causa dell’attuale situazione in Ucraina e della chiusura dello spazio aereo, Wizz Air è dispiaciuta di informare i suoi clienti che la compagnia ha temporaneamente sospeso tutte le operazioni di volo da e per il Paese fino a nuovo avviso. I passeggeri con voli prenotati in arrivo o in partenza per l’Ucraina possono trovare ulteriori informazioni su sito della compagnia o, in alternativa, attraverso il call center della compagnia: +380893202532. Stiamo lavorando per evacuare tutti i nostri dipendenti in Ucraina, le loro famiglie e la nostra flotta alla prima occasione. La sicurezza e la salvaguardia dei nostri passeggeri e dell’equipaggio restano le nostre priorità, nella speranza che la situazione in Ucraina torni al più presto alla normalità”.