Voli illimitati ogni mese, Air Canada punta sul modello Netflix

Un pass mensile per volare illimitatamente. Lo ha lanciato Air Canada – in linea con quanto già sperimentato negli scorsi mesi in Cina con il progetto All You Can Fly – per risollevare il business del trasporto aereo stimolando la gente a viaggiare e generando così entrate per le tasche del vettore.

I prezzi del Monthly Infinity Pass – in un primo momento riservato solo ai residenti in Canada e ai membri Aeroplan – variano a seconda della loro durata, della tipologia di tariffa prescelta e della località di residenza, anche se un trattamento privilegiato è dedicato chiaramente ai frequent flyer.

“Per una tariffa fissa, i titolari del pass potranno prenotare viaggi senza restrizioni di prenotazione, apportare modifiche o cancellazioni senza penali e volare tutte le volte che lo desiderano per un massimo di tre mesi, a seconda della durata del pass acquistato”, si legge in uno statement pubblicato dalla compagnia aerea canadese con sede a Montréal e riportato da Simple Flying.