Voli e passeggeri disabili: al via il workshop di Enac e Iata













Come viaggiano oggi i passeggeri a mobilità ridotta o con disabilità? Le loro esigenze e i loro diritti vengono sempre rispettati? E cosa si può fare di più e di meglio affinché il diritto allo spostamento sia reso sempre più semplice, anche nelle situazioni più complesse?

Sono alcuni dei temi che saranno affrontati durante l’incontro “PRM Workshop – Per Riuscire Meglio”, organizzato dall’Ente Nazionale Aviazione Civile (Enac), insieme a Iata (International Air Transport Association) e alle compagnie aeree italiane, con un supporto particolare di Air Dolomiti, che si terrà martedì 24 maggio dalle 10:00 alle 16:30 presso la sede Enac di via Gaeta 3, Roma.

Oltre ai vertici dell’Enac, il presidente Pierluigi Di Palma e il direttore generale Alessio Quaranta, e per la Iata Linda Ristagno, global head accessibility policy e Stefania Tomasini, regional manager – Airport, Passenger, Cargo and Security, parteciperà all’iniziativa anche il ministro per le Disabilità, senatrice Erika Stefani, insieme a tutti gli attori coinvolti nella gestione e nell’assistenza dei passeggeri Prm, ossia a mobilità ridotta o con disabilità. Sarà possibile seguire l’evento in streaming su Enac Channel, il canale istituzionale dell’ENAC su YouTube.