Voli cancellati, l’Ue difende i rimborsi

I viaggiatori hanno diritto al rimborso. Nella querelle che da giorni sta vedendo in tutto il vecchio continente la Iata contro le associazioni di categoria, interviene adesso il portavoce della Commissione europea, Stefan de Keersmaecker, che ribadisce qual è il diritto comunitario in caso di voli cancellati a causa dell’emergenza da coronavirus.

Di fronte a vettori, che sempre più spesso, non procedono ad alcun rimborso offrendo al più cambi data senza penali, de Keersmaecker è stato chiaro. «Siamo consapevoli delle difficoltà senza precedenti delle compagnie aeree, ma i vettori devono offrire ai passeggeri la scelta tra un rimborso e un cambio di biglietto. Dato che il cambio di biglietto non è sempre disponibile in queste circostanze, i passeggeri devono essere rimborsati». In particolare, la restituzione dei soldi spesi per un volo non partito è stabilita dal regolamento 261 del 2004, secondo il quale se il volo viene cancellato per “circostanze eccezionali” (come è considerata l’emergenza Covid-19), il rimborso non può essere negato per alcun motivo.

Al momento, però, i vari Paesi europei stanno procedendo in ordine sparso di fronte alla posizione della Iata, che in una lettera di pochi giorni fa scritta agli agenti di viaggi ha detto che lo stop ai rimborsi è inevitabile stante la situazione “drammatica” di un settore che – sono parole del direttore generale e ceo Alexandre de Juniac – rischia di avere 25 milioni di disoccupati (quasi il 40% dei 65 milioni di addetti diretti e dell’indotto) se non si metteranno in campo “azioni immediate”.

Tra queste, per l’appunto, la possibilità per le compagnie di emettere voucher in luogo dei rimborsi, mentre per le agenzie sono in fase di attuazione alcune misure che garantirebbero una maggiore flessibilità sulle compensazioni da Bsp.