Voli, Bruxelles proroga gli sgravi sugli slot per l’estate 2022













Slot in versione light: nei giorni scorsi la Commissione Ue ha approvato una proroga delle regole di sgravio delle bande orarie (slot) del trasporto aereo per tutta la stagione estiva 2022. Il provvedimento prevede che invece del normale requisito di utilizzare almeno l’80% delle bande orarie, le compagnie aeree potranno utilizzare almeno il 64% per poter conservare i diritti in quegli slot durante l’attuale pandemia di Covid-19.

La nota della Commissione Ue prosegue sottolineando che “sebbene il traffico aereo non sia ancora completamente tornato ai livelli del 2019, ha raggiunto livelli superiori al 70% nella seconda metà della stagione di programmazione estiva 2021. La previsione di traffico più probabile di Eurocontrol stima che il traffico aereo annuale nel 2022 possa arrivare all’89% dei livelli del 2019. Il nuovo tasso di utilizzo garantirà l’uso efficiente della capacità aeroportuale a vantaggio dei consumatori”.

Inoltre, verrà estesa anche l’eccezione del “giustificato mancato utilizzo delle bande orarie”, che tutela i diritti storici delle compagnie aeree alle bande orarie quando le misure imposte dallo stato relative al Covid-19 ostacolano gravemente la capacità dei passeggeri di viaggiare.

A tal proposito il commissario per i Trasporti, Adina Vălean, ha dichiarato: «I progressi nelle campagne di vaccinazione e il certificato digitale dell’Ue Covid-19 hanno contribuito a ripristinare la fiducia dei viaggiatori e la connettività aerea nell’Ue, mettendo l’industria in una posizione più forte per affrontare i brevi shock a termine. Anche se non siamo ancora nelle condizioni ottimali per una piena ripartenza. Possiamo fare un ulteriore passo avanti verso il ritorno alla normale gestione degli slot aeroportuali almeno per la prossima estate. La decisione adottata sugli slot ne è un segno. Siamo consapevoli che il settore dell’aviazione è preoccupato per la nuova variante Omicron e per il recente calo delle prenotazioni aeree e stiamo monitorando da vicino la situazione. Ma la Commissione ha dimostrato di voler agire rapidamente dove necessario, e così sarà anche nei prossimi mesi».