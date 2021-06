Voli 100% business sulla Milano-New York: la sfida di La Compagnie













Una delle rotte più redditizie in Europa vede un nuovo vettore entrare in campo con un’offerta unica e sfidante. Dal 29 novembre 2021, infatti, la Milano-New York sarà servita dalla linea aerea francese La Compagnie ha scelto di operare il volo con un Airbus 321neo LR configurato esclusivamente con posti in Business Class.

Una sfida che interessa l’aeroporto di Malpensa e quello di Newark e che prevede solo 76 posti in Business a bordo di un aeromobile che è stato già spesso indicato come “rivoluzionario” per i trasporti transatlantici.

I voli saranno quadrisettimanali e puntano ovviamente alla cliente dei viaggi d’affari e ai vacanzieri up-level. Il decollo da Malpensa è previsto ogni lunedì, martedì, venerdì e domenica (partenza alle 13.35 con arrivo alle 17.10). Mentre, dagli Usa si parte ogni lunedì, giovedì, sabato e domenica (decollo alle 21.50 con atterraggio alle 12.15).

La Compagnie è un vettore specializzato in voli 100% business e ha di recente annunciato il ripristino dei collegamenti tra Parigi e Tel Aviv verso New York, ma ha anche giustificato il suo investimento su Milano proprio con la necessità di diversificare l’investimento “all business” in un mercato ancora instabile anche in Nord Europa e confermando l’alta attrattività per i viaggi d’affari con baricentro Milano.

Sulla rotta Milano-New York, però, La Compagnie troverà i cieli particolarmente affollati, dettaglio che rende la sfida ancora più complessa. Da Milano, infatti, anche United Airlines vola su Newark mentre Alitalia, American Airlines, Delta Air Lines, Neos (new entry sulla rotta) ed Emirates collegano il capoluogo lombardo con il Jkf sempre a New York.