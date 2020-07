Volare sicuri: il video tutorial di Oneworld, SkyTeam e Star Alliance

Oneworld, SkyTeam e Star Alliance, le tre alleanze del trasporto aereo che insieme rappresentano oltre il 50% del traffico mondiale, hanno unito le forze lanciando un video che descrive tutte le misure adottate per garantire ai passeggeri benessere e sicurezza in volo.

Il filmato, che si chiama Dear Travellers, intende fornire ai passeggeri tutte le informazioni utili per volare da un capo all’altro del mondo, rassicurandoli sul fatto che i vettori appartenenti alle tre alleanze (e i loro aeroporti di riferimento) hanno preso tutte le misure necessarie per rispettare i protocolli di igiene: dal distanziamento sociale all’adozione a bordo e a terra di dispositivi di protezione individuali, dalla sanificazione degli aerei all’adozione di sistemi all’avanguardia per il filtraggio dell’aria.

«La sicurezza e la salute sono da sempre al centro dei nostri sforzi, e lo saranno ancora di più in questa fase di post emergenza», hanno detto i tre ceo di oneworld, Rob Gurney, di SkyTeam, Kristin Colvile, e di Star Alliance, Jeffrey Goh.

CLICCA QUI E GUARDA IL VIDEO FIRMATO ONEWROLD, SKYTEAM E STAR ALLIANCE