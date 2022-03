VoiHotels apre il resort Le muse in Calabria













Il 22 giugno sulle coste del Tirreno calabrese apre le porte Voi Le Muse Resort. È la nuova struttura gestita da VoiHotels, brand del Gruppo Alpitour, che amplia l’offerta di ospitalità made in Italy.

Dopo una completa ristrutturazione all’insegna dello stile fresco e raffinato, il nuovo hotel andrà ad aggiungersi alle altre due strutture già presenti in Calabria, rafforzando la presenza di VoiHotels in una destinazione ancora di nicchia, ma con molte potenzialità inespresse.

Voi Le Muse Resort si erge sulla Costa degli Dei, a pochi chilometri da Zambrone, in una zona strategica per visitare i dintorni e le bellezze del paesaggio circostante, come le isole Eolie, il vulcano Stromboli e Tropea da esplorare anche grazie ai consigli dello staff Voi Concierge, pronto a organizzare escursioni tra cultura, arte e proposte enogastronomiche.

Immerso in un parco di vegetazione mediterranea esteso per 40.000 mq e posizionato direttamente sul mare, il resort offre 70 camere color bianco e rosso corallo, confortevoli ed eleganti, disponibili anche in versione family con due spazi indipendenti e un unico bagno per chi desidera privacy e indipendenza, ma allo stesso tempo ideali per le esigenze delle famiglie.

Ampi anche gli spazi all’aperto con una piscina d’acqua dolce con sezione dedicata ai bambini, impianti sportivi rinnovati con un campo da paddle e uno da beach volley, bocce e campo da calcetto in erba sintetica.

Inoltre, il programma Voi4Family propone servizi e attività per tutte le fasce di età: biberoneria per i più piccoli in area riservata e attrezzata, con prodotti specifici serviti ogni giorno con menu dedicati; mini club con un’offerta di attività per tutta la giornata e corsi collettivi di introduzione allo sport con istruttori professionisti; young club pensato per soddisfare le esigenze degli adolescenti con proposte sportive, feste e discoteca la sera.

In linea con la filosofia della catena VoiHotels, il nuovo resort offrirà un’esperienza culinaria mediterranea con proposte della tradizione tipica, locale e regionale, e un menù con prodotti bio, a km zero, vegani e gluten free, a cui si aggiungeranno anche attività di show cooking e griglia.

«Con Voi Le Muse Resort, VoiHotels intende dar vita a un nuovo polo turistico volto a valorizzare le bellezze del territorio italiano e attivare uno stretto dialogo con la cultura locale proseguendo il percorso di sviluppo che mira a portare la divisione alberghiera a una presenza sempre più forte nel settore hôtellerie – afferma Paolo Terrinoni, amministratore delegato VoiHotels – L’ampia gamma di servizi e attività che caratterizzano il nuovo resort saprà, inoltre, arricchire e personalizzare l’esperienza all’interno dell’hotel, rendendo unica la vacanza di tutti i nostri ospiti».