Voglia di Mare Italia: segnali di ripartenza da Evolution Travel

Anche se i tempi sono prematuri per poter fare proiezioni e previsioni su cosa accadrà nei prossimi mesi, Evolution Travel rileva segnali positivi da parte del mercato con richieste legate prevalentemente al Mare Italia, ma anche alle città d’arte e alla montagna. Anche la Spagna e la Grecia stanno suscitando attenzione.

La fotografia restituita dal network vede una risposta nettamente superiore alle aspettative, generata dalle campagne attualmente online, incentrate sulle mete balneari e sul turismo green, culturale o di montagna.

Molto importante per l’orientamento dei comportamenti dei potenziali clienti, la possibilità di cancellare per qualsiasi motivo la prenotazione (gli anticipi dipendono dal prodotto), ma anche l’accesso alla polizza Interruzione Plus, attivata da Evolution Travel, che copre le spese legate a spostamenti e necessità di soggiorno, nell’eventualità di fermi e quarantene imposti dalle autorità per coronavirus.

Osservando da vicino le richieste, si rileva che circa il 70% delle richieste riguardano il mare – con un interesse principale per Sardegna e Sicilia – e il restante 30% verte su montagna, camping al lago e città d’arte. La maggior parte dei numeri sono generati dal leisure individuale, ma si mettono in evidenza anche alcune richieste per gruppi in differenti località, marine e non.

«Non possiamo certo fare previsioni, ma è molto incoraggiante osservare che, non appena abbiamo attivato le campagne, la reazione sia stata immediata con richieste per i nostri consulenti. D’altronde l’intero comparto travel su scala mondiale inizia a riprogrammare, come ad esempio compagnie aeree operative nuovamente da giugno. Naturalmente, la possibilità di annullare senza penali è un forte incentivo, ma osservare che il desiderio di viaggiare è presente e forte è un ottimo segnale che si sovrappone alle variabili ancora molto incerte del futuro», commenta Alessandro Baldisserotto, responsabile marketing di Evolution Travel.