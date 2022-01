Vivosa Apulia Resort cambia direttore: Pellegrino alla guida della struttura













Cambio alla guida del Vivosa Apulia Resort di Ugento (Lecce): Antonio Pellegrino sarà il nuovo direttore che guiderà la stagione 2022 della struttura premiata come “Miglior Resort All Inclusive in Italia” ai World Travel Awards 2021.

«Sono davvero molto entusiasta di questa nuova sfida professionale – commenta Pellegrino – con il Vivosa è stato amore a prima vista, non solo perché mi riporta nella mia cara Puglia, la regione più felice d’Italia, ma soprattutto per i valori che ne guidano vision e mission, la grande attenzione al tema della sostenibilità, all’innovazione, al capitale umano e intellettuale. Metto a disposizione di un appassionato team di professionisti la mia esperienza e il mio know-how per crescere insieme in un contesto avvincente e stimolante, e dare valore aggiunto a una ospitalità già “like no other”».

Nel settore dell’hospitality da molti anni, pellegrino ha diretto hotel del calibro del 5 stelle Golden Tower Hotel & Spa, il Parco dei Principi di Sorrento, e il Portorosa Valtur.

Ultimo incarico prima dell’approdo al Vivosa, la direzione del Moon Boutique Hotel & Spa nuovamente a Firenze.