Viva Wyndham lancia il protocollo di sicurezza Posi-Check

Viva Wyndham Resorts sta attivando nuovi standard che tutelino in materia di igiene e salute la sicurezza di ospiti, visitatori e personale. Un piano meticoloso di risposta al post Covid che verrà adottato in tutte e otto le proprietà all inclusive della catena alberghiera, situate in Repubblica Dominicana, Messico e Bahamas.

Le misure sono state definite adottando linee guida e raccomandazioni redatte da esperti in salute e sicurezza, da autorevoli fonti specifiche nell’Hospitality fra cui World Health Organization (WHO) e divisione salute di Cristal International Standards (Cis).

Cis, compagnia basata nel Regno Unito, leader globale nella certificazione di sistemi e servizi di brand di qualità, insieme a standard di management e relativi risk management, ha stilato il Posi-Check, soluzione di audit per la prevenzione della diffusione dell’infezione nel settore alberghiero: Viva Wyndham Resorts e i suoi hotel verranno certificati.

«La nostra priorità numero uno è la salute e la sicurezza dei nostri ospiti e del nostro personale, far sentire tutti sicuri in ogni modo possibile. Per questo implementeremo tutte le misure necessarie per la riapertura dei nostri resort secondo le linee guida definite da Who, dai nostri reparti e dal protocollo Posi-Check», commenta Ettore Colussi, fondatore e presidente di Viva Wyndham Resorts.

Nello specifico, il protocollo Posi-Check prevede:

Definizione di una figura manageriale referente e creazione di un team di controllo che monitori che le misure preventive vengano applicate.

e creazione di un team di controllo che monitori che le misure preventive vengano applicate. Perizie per aumentare eventualmente le misure di controllo e contenere ogni rischio di infezione.

per aumentare eventualmente le misure di controllo e contenere ogni rischio di infezione. Definizione di procedure per lo staff, formazione preventiva per la propria sicurezza.

per lo staff, formazione preventiva per la propria sicurezza. Sviluppo di pratiche di igiene rivolte a ospiti e staff attraverso postazioni presenti nei resort: istruzioni, equipaggiamenti, firme.

rivolte a ospiti e staff attraverso postazioni presenti nei resort: istruzioni, equipaggiamenti, firme. Definizione di un piano di pulizia che ottimizzi agio ed efficienza in caso di superfici ad alto contatto, nonché di disinfettanti di livello ospedaliero nelle aree comuni.

che ottimizzi agio ed efficienza in caso di superfici ad alto contatto, nonché di disinfettanti di livello ospedaliero nelle aree comuni. Adozione di procedure di pulizia d’emergenza per assicurare che, nell’eventualità di un incidente, le operazioni siano efficienti e sicure.

per assicurare che, nell’eventualità di un incidente, le operazioni siano efficienti e sicure. Adozione di protocolli generali di pulizie intensificate in spazi quali palestre, centri benessere, miniclub e aree ricreative.

in spazi quali palestre, centri benessere, miniclub e aree ricreative. Alta frequenza nelle azioni di pulizia nei magazzini di food & beverage , secondo i criteri di sicurezza alimentare.

, secondo i criteri di sicurezza alimentare. Trasmissione del concetto di distanza di sicurezza .

. Conferma che tutti i sistemi di areazione siano puliti e oggetto di costante manutenzione , per prevenire la diffusione di eventuali infezioni.

, per prevenire la diffusione di eventuali infezioni. Controllo della decontaminazione delle piscine secondo le procedure definite.

secondo le procedure definite. Definizione di procedure chiare ed efficaci nel caso si verifichi un caso di positività, gestione di casi sintomatici di personale e ospiti, inclusi isolamento, separazione e servizi a supporto.

«Attualmente, in virtù delle disposizioni governative nazionali e locali tramite le autorità preposte alla salute, tutte queste politiche vivono continui sviluppi ed evoluzioni – aggiunge il presidente Colussi – Viva Wyndham Resorts continuerà ad aggiornare e applicare protocolli e procedure».