Viva Resorts, diventano quattro le riaperture ai Caraibi

Alla fine di marzo Viva Wyndham Resorts aveva dovuto chiudere – in seguito alla pandemia– tutte le sue 8 proprietà ai Caraibi, di cui 7 commercializzate anche da tour operator italiani. Durante i mesi di chiusura il Gruppo ha investito nelle infrastrutture, soprattutto per il Viva Wyndham Dominicus Beach di Bayahibe.

A luglio ha potuto riaprire il Viva Wyndham Maya, in Messico. A settembre il Viva Wyndham Dominicus Beach. A novembre, sempre in Repubblica Dominicana, il Viva Wyndham V Samaná e il Viva Wyndham Tangerine riprendono le attività, portando a quattro i resort riaperti.

Viva Wyndham V Samaná è dedicato ai maggiori di 18 anni e dal 1° novembre accoglie il pubblico con alcune modifiche, nel rispetto dei protocolli di sicurezza: sono stati rimossi dalle camere bollitore per tè e caffè, brocca dell’acqua, bicchieri in vetro, secchielli del ghiaccio, cuscini decorativi. Sono stati inseriti bicchieri monouso, acqua in bottiglia, gel e mascherina. Dopo il check-out dei clienti, le camere non vengono riassegnate per 3 giorni, così da evitare la proliferazione di eventuali batteri.

Il ristorante principale a buffet, rispettando il distanziamento, rimane aperto per colazione pranzo e cena. I tre ristoranti tematici, à la carte, hanno ridotto i coperti del 25% e sono aperti a giorni alterni. Sono disponibili e accessibili tutte le attività sportive, la piscina e gli idromassaggi, intrattenimenti in spazi aperti sino a mezzanotte, bureau escursioni, centro benessere e servizio medico interno.

Viva Wyndham Tangerine è a Cabarete, nella costa settentrionale famosa i campioni di kitesurf. Dal 20 novembre si rivolge nuovamente al mercato, locale e internazionale.

La catena sta approntando anche il web check in, sia per gli ospiti che prenotano dal sito sia per coloro che arrivano tramite operatori. L’obiettivo è estendere a tutti i resort questo servizio che implica attese brevi nelle lobby. Durante i mesi di lockdown l’azienda ha anche messo in cantiere un nuovo sito web.

«Per Viva Resorts questo è un momento epocale; è la prima volta che abbiamo chiuso i nostri resort per un periodo così prolungato – dice il presidente Ettore Colussi –Abbiamo cercato di tramutare questo tempo in opportunità, investendo nel miglioramento delle strutture, in restyling che erano in programma ma che con questa chiusura sono stati accelerati. Parallelamente abbiamo messo in atto le azioni di sanificazione, seguendo le guide internazionali, così da essere pronti a ricevere i turisti in totale sicurezza: il Viva Wyndham Maya e il Viva Wyndham Dominicus Beach hanno ottenuto il Posi Check da Cristal. A novembre le strutture riaperte salgono a 4, per i mercati locali e i primi turisti internazionali».