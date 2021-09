Viva Dominicus Palace anticipa la riapertura al 1° ottobre













Viva Wyndham ha programmato un’altra riapertura: dal 1° ottobre il Viva Wyndham Dominicus Palace, situato a Bayahibe, la costa affacciata sul Mar dei Caraibi, torna ad accogliere turisti. L’apertura, prevista originariamente per il 15 ottobre, è stata sollecitata da diversi mercati internazionali.

Il gruppo spera che tra questi ci sia l’Italia, dove il governo sta valutando la riapertura dei corridoi turistici e ha inserito fra le 7 mete extra europee la Repubblica Dominicana, principale destinazione della catena alberghiera Viva Wyndham Resorts. L’auspicio è che presto i tour operator italiani possano riprendere le programmazioni.

Il Viva Wyndham Dominicus Palace, adiacente al Dominicus Beach, durante la chiusura è stato oggetto di migliorie e si presenta con numerose novità. Ad accogliere gli ospiti ci saranno nuovi arredi e nuovi decori per la lobby; è stata rifatta anche l’area centrale con piscina, bar, snack bar e spazi di aggregazione; c’è stata la rimodulazione del pueblito creolo dove sono situati i negozi di artigianato, e l’aggiunta di una nuova caffetteria; oltre all’inserimento di mosaici nelle piscine e all’ammodernamento di sistemazioni della tipologia Superior.

«Con soddisfazione mostriamo ai mercati l’intenso lavoro svolto – commenta Giuliana Carniel, vice president sales and revenue management di Viva Wyndham Resorts – La nostra azienda non si è mai fermata e ha usato il tempo di chiusura per investire, così che alla ripartenza clienti e operatori potessero trovare non solo ciò che già conoscevano ma nuovi stimoli e motivi di apprezzamento. Il Dominicus Palace è il 6° hotel che riapriamo e ci auguriamo che al più presto possa nuovamente ospitare la clientela italiana, che ha sempre rappresentato una fetta importante in termini di occupazione».

Intanto a settembre il brand Viva Wyndham Resorts ha patrocinato eventi di primo piano nel mondo dello sport. Alle Paralimpiadi di Tokyo ha sponsorizzato la partecipazione di due atleti: Alejandra Aybar per il nuoto e José Abud per il sollevamento pesi.

Il 4 e 5 settembre ha poi patrocinato la competizione sportiva XTerra, tenutasi a Samaná, offrendo anche quote promozionali al Viva Wyndham V Samaná per i partecipanti.

Dal 14 al 18 settembre il Gruppo dà appuntamento al Master of the Ocean, evento annuale internazionale (cancellato solo nel 2020 a causa della pandemia) che porta a Cabarete grandi atleti delle discipline sportive all’insegna di acqua e vento: surfing, windsurfing, kitesurfing e Stand Up Paddle. Sulla costa nord della Repubblica Dominicana la competizione richiama grandi talenti, molti dei quali soggiornano al Viva Wyndham Tangerine.