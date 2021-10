Valencia si promuove a Rimini tra sostenibilità e design













Visit Valencia sarà presente alla 58ª edizione di Ttg Travel Experience, in scena dal 13 al 15 ottobre negli spazi di Rimini Expo Centre. In occasione della fiera italiana, la rappresentanza dell’Ente del turismo della città presenterà l’ampia offerta della destinazione e tutte le novità che attendono i viaggiatori.

In primo piano l’impegno verso un turismo equo e sostenibile, che rendono Valencia una città sempre più accessibile e smart. La capitale del Turia è diventata infatti la prima città al mondo a verificare e certificare l’impronta di carbonio e di acqua di tutta la sua attività turistica. La Strategia del Turismo Sostenibile della città punta a raggiungere un turismo a zero emissioni entro il 2025.

Oltre a essere una meta green, Valencia vanta una lunga tradizione legata al design, che le è valsa la nomina a capitale mondiale del design per il 2022 da parte della World Design Organisation (Wdo). La nomina è biennale e celebra le città che applicano il design al miglioramento della vita economica, sociale e culturale.

Da gennaio a dicembre 2022, la città avrà un’opportunità unica di mostrare al mondo il potenziale del design valenciano, con i suoi designer e le sue aziende, e di far conoscere ai visitatori le sue spettacolari infrastrutture urbane. Ogni mese sarà dedicato a un tema diverso con mostre, conferenze, workshop e lezioni in cui verranno approfonditi argomenti come la storia del design, lo sviluppo industriale e la natura della città.

Valencia si prepara ad accogliere questo grande evento e la ripresa dei viaggi dando il benvenuto a tante nuove aperture alberghiere. A settembre 2021 ha aperto le porte al pubblico Only You Valencia, primo hotel cinque stelle della catena alberghiera Palladium Hotel Group in città. Tra le altre aperture recenti figura il moderno Palacio Santa Clara, affascinante boutique hotel a quattro stelle.

Nel 2022 è attesa anche la riapertura dell’hotel Mélia Valencia; situato accanto al Palazzo dei Congressi, offre una vasta gamma di servizi per i viaggiatori business, ma è un’ottima opzione anche per i visitatori che desiderano godere di tutti gli aspetti culturali di Valencia.