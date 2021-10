Visit Usa, Paradisi: «Pronti a sostenere il trade per una pronta ripartenza»













A conclusione di nove intensi mesi di attività online e social, l’associazione Visit Usa Italy conferma il primo appuntamento in presenza dedicato al trade per il 2021, con la partecipazione al Ttg di Rimini (Pad. C1, Stand 04-06).

Tante sono le novità e le partnership consolidate in un periodo di duro lavoro e di preparazione nella direzione di una sempre maggiore penetrazione delle attività di promozione dell’associazione nelle maglie del trade. Insieme con Fto, l’associazione ha creato un programma di formazione ad hoc in sette lezioni sulle distinte aree geografiche degli Usa iniziato il 28 settembre. In partenza anche una newsletter per essere sempre aggiornati sulla destinazione.

«Partecipiamo alla fiera con grande entusiasmo e concreto ottimismo – ha detto il presidente Francesco Paradisi – Siamo impazienti di ricevere informazioni ufficiali con le nuove regole di viaggio, ma possiamo sicuramente dire che il 2022 potrà rappresentare una graduale ma concreta ripresa del flusso turistico tra Europa e Stati Uniti. Siamo pronti a sostenere il comparto trade in quella che ci auguriamo possa essere una reale ripartenza».