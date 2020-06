Visit Usa lancia il concorso fotografico per agenti di viaggi “La mia America”

In un momento in cui il desiderio più forte per chi lavora nel turismo è quello di andare avanti, l’associazione Visit Usa Italia lancia un concorso fotografico che vuol evidenziare ed esaltare le bellezze naturali e urbane degli Stati Uniti.

Il concorso si svolge dal 6 al 30 giugno e si chiama “La mia America” perché vuole rappresentare ciò che ciascuno vede e ama di questo Paese e trasmetterlo a tutti gli appassionati di turismo e degli Stati Uniti. Un modo per andare verso l’avventura del viaggio vero, dopo un lungo e inaspettato stop.

Le immagini, attraverso l’estro e la competenza di agenti di viaggi, nonché fotografi amatoriali, racconteranno paesaggi, città, colori e curiosità degli Usa.

L’invito è rivolto a tutti gli agenti di viaggi iscritti al programma Usa Ambassador e il concorso prevede due classifiche e premia le migliori tre fotografie per ciascun contest: la prima giuria sarà composta da giornalisti, fotografi e product manager Usa; la seconda giuria sarà composta da tutti gli agenti iscritti al gruppo Facebook Visit Usa. Ogni partecipante dovrà inviare – entro il 30 giugno 2020 – all’indirizzo mail dell’associazione (social@viasitusaita.org) uno scatto originale.

Ecco le regole: il tema dovrà essere legato agli Stati Uniti; non saranno consentiti primi piani di persone riconoscibili; le foto dovranno essere scatti originali degli iscritti; le foto dovranno avere una didascalia comprendente titolo, località dello scatto e nome del fotografo; a discrezione, i concorrenti potranno fornire i loro nominativi social per una più corretta visualizzazione attraverso tag da inserire nelle pubblicazioni sui canali social dell’associazione.

Il concorso terminerà con la celebrazione dei vincitori del primo Visit Usa Photo Contest una volta che tutte le immagini verranno esaminate e votate dalle giurie. I vincitori saranno invitati alla cerimonia di premiazione che si terrà durante l’American Day di Genova.

Riceveranno i seguenti premi:

Per la giuria esperti:

1° classificato: 200 crediti + libro fotografico con una selezione delle migliori immagini

2° classificato: 150 crediti

3° classificato: 100 crediti

Per la giuria popolare:

1° classificato: 200 crediti + libro fotografico con una selezione delle migliori immagini

2° classificato: 150 crediti

3° classificato: 100 crediti.