Visit Usa Italy, nuovo board: Paradisi confermato presidente













Nuovo board per Visit Usa Italy, dopo la dolorosa e prematura scomparsa del compianto Massimo Loquenzi.

Alla guida dell’associazione è stato confermato Francesco Paradisi (Ncl), che insieme alla presidenza e alla supervisione generale si occuperà di seguire le attività digitali e i social media.

Ivana Di Stasio (I Viaggi del Delfino) diventa vice presidente con delega al rapporto con la stampa; Nicolò Sessa (American Airlines) è riconfermato nel suo ruolo di sviluppo dei progetti rivolti al trade e di rapporti con le compagnie aeree. Si sono aggiunti come nuovi consiglieri: Mia Hezi (Aviareps), con delega ai rapporti con i soci americani, Eleonora Leccardi (Bwh Hotel Group), per le relazioni con U.S. Commercial Service e per Showcase Usa e Ipw, e Damien Tamburo (America World), che curerà i rapporti con i soci.

In questi giorni è partita la campagna di affiliazione per il 2021 presso enti del turismo statunitensi e aziende italiane che si concluderà entro fine mese. Tra le tante riconferme anche nuove realtà che sapranno garantire nuova linfa all’attività dell’associazione.

«A dicembre, affrontato lo shock per la perdita del nostro presidente, abbiamo rafforzato il board creando un gruppo di lavoro in grado di rispondere alle esigenze dei soci in modo flessibile e moderno con la consapevolezza che fare associazione oggi è più che mai fondamentale – ha dichiarato Francesco Paradisi – Sono attualmente in corso incontri tra i soci per affinare il programma di attività di promozione e formazione sugli Stati Uniti rivolte al trade, come il programma di webinar di aggiornamento sulle destinazioni, un percorso di advanced training in inglese e un progetto di digital training incentrato precisamente sulla comunicazione del prodotto Usa».

Ivana Di Stasio, invece, ha aggiunto: «Stiamo riscontrando un forte interesse per le attività in agenda per il 2021, che saranno caratterizzate da una componente digitale importante. Vedremo infatti una Visit Usa particolarmente attiva per tutto l’arco dell’anno. La campagna di affiliazione è partita alla grande e stiamo riscontrando un forte entusiasmo e una voglia nuova di mettersi in gioco da parte dei soci».