Visit Usa in fiera a Milano con Re-Starting Wall e piano Ambassador













Postazione in Bit anche per Visit Usa (Pad. 4 Stand C129). Con un interessante crescita da fine 2021, gli States si candidano a essere la principale destinazione per il segmento outgoing nel 2022-23 e spingono sul mercato trade italiano, innanzitutto con il programma di formazione Ambassador, dedicato a tour operator e agenzie di viaggi.

In aggiunta, Visit Usa per l’appuntamento milanese lancia l’hashtag #RestartwithUs, e chiede agli adv di visitare lo stand e fare una foto, in modo tale da creare un vero e proprio Re-Starting Wall, molto social ma in stile anni ’70, attraverso l’uso di una macchina fotografica istantanea.

«L’America della musica, dei grandi spazi, dei viaggi on the road sulle affascinanti Highway o lungo i grandi fiumi, come il Mississippi, è pronta per garantire al viaggiatore italiano quell’esperienza unica, che da sempre

caratterizza il viaggio americano – commenta Francesco Paradisi, presidente Visit Usa – Il sogno americano è vivo e aspetta di essere cavalcato, anche solo per un breve periodo di vacanza, da tutti coloro che decideranno di partire per un’avventura “Stelle e Strisce” nel 2022».