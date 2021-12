Visit Scotland, torna ad aprile il maxi evento online per adv e tour operator













Sono già aperte le iscrizioni per Discover Scotland: Reconnect 2022, l’evento virtuale curato di VisitScotland (ente nazionale per il turismo in Scozia) durante il quale tour operator ed agenzie di viaggio avranno l’opportunità di ri-connettersi con imprese e operatori del settore turistico scozzese. La manifestazione si svolgerà dal 5 al 7 aprile 2022.

Il programma online, che si svilupperà in diverse fasce orarie per rendere più fruibili gli incontri per i partecipanti al livello internazionale, comprende un mix di appuntamenti prefissati e ad hoc tra espositori scozzesi e acquirenti internazionali, contenuti on demand ed esperienze virtuali.

Previste anche tavole rotonde per discutere opportunità e sfide del turismo responsabile, promuovere prodotti sostenibili e incoraggiare lo sviluppo di servizi responsabili.

L’evento sarà particolarmente orientato a presentare al mercato le imprese scozzesi che si occupano di turismo responsabile, vista la crescente preferenza da parte dei visitatori internazionali, per un turismo consapevole, sostenibile. e che abbia un basso impatto ambientale.

Insieme a Wild Scotland e Sail Scotland, VisitScotland è diventata la prima organizzazione turistica nazionale al mondo ad aderire all’iniziativa Tourism Declares a Climate Emergency (Il turismo dichiara l’emergenza climatica) nel 2020 e all’inizio di questo mese ha contribuito a redigere e firmare The Glasgow Declaration on Climate Action in Tourism (La dichiarazione di Glasgow sull’azione per il clima nel turismo).

Nel 2019 la Scozia ha visto 3,5 milioni di pernottamenti nel paese da parte di turisti stranieri, per una spesa complessiva di 2,5 miliardi di sterline, che corrisponde al 43% della spesa totale per i pernottamenti in Scozia.

Quella del 2022 sarà la terza edizione di Scotland Reconnect . L’edizione del 2021 ha visto la partecipazione di 390 acquirenti provenienti da 26 Paesi diversi che si sono collegati online con quasi 300 fornitori scozzesi.

Malcolm Roughead, chief executive di VisitScotland, ha dichiarato: «I visitatori internazionali sono incredibilmente importanti per la Scozia e il nostro settore desidera ardentemente riaccoglierli sul nostro territorio. Discover Scotland 2022 promuove la Scozia e permette alle aziende scozzesi di connettersi virtualmente con agenti di viaggio e tour operator da tutto il mondo per aiutare ad attrarre visitatori, da vicino e da lontano, e ricostruire il prezioso settore turistico scozzese. VisitScotland si impegna a collaborare con il settore per creare una destinazione turistica sostenibile di lunga durata che preservi l’ambiente naturale e culturale e che sia vantaggiosa sia per i visitatori che per i residenti. Discover Scotland 2022 sosterrà questa aspirazione mettendo in luce prodotti turistici responsabili per i nostri colleghi internazionali. Il turismo è una risorsa preziosa e arricchisce la Scozia, economicamente e socialmente: senza di esso, la Scozia sarebbe un luogo molto più povero».