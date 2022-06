Visit Malta presenta il nuovo brand Incentives & Meetings













Presentato alla stampa il nuovo brand Visit Malta Incentives & Meetings, accompagnato da una campagna creativa ideata per riuscire a trasmettere il potenziale offerto dall’arcipelago maltese alla meeting industry.

Tra le caratteristiche della campagna la scelta di utilizzare immagini che riportano sempre un’indicazione di geolocalizzazione per contestualizzare con precisione i luoghi illustrati e mettere così in risalto i molteplici aspetti che la destinazione offre al segmento: dall’elegante ospitalità all’approccio professionale, dall’architettura e il design agli aspetti più avventurosi.

Inoltre si è scelto di lasciare in inglese il payoff della campagna, The Meeting point of the Mediterranean, con il preciso intento di offrire continuità alle azioni portate avanti a livello internazionale e scegliendo la lingua principalmente utilizzata in ambito business.

La Mice industry occupa una posizione fondamentale per l’arcipelago maltese che nel corso degli anni ha osservato una continua crescita ed è attualmente in forte recupero grazie al programma Incentive Scheme.

Con il lancio del nuovo brand, e a seguito di un accurato studio del mercato nazionale, la sede romana di Visit Malta ha ritenuto coerente e necessario aggiornare anche la comunicazione e i canali dedicati al mercato italiano, realizzando un completo restyling del blog maltameeting.it e lanciando la nuova pagina LinkedIn. Al già esistente hashatag #moretoexplore si affianca anche #vmim.

Il direttore Italia di Visit Malta Ester Tamasi, durante l’appuntamento con i media, ha dichiarato: «Siamo orgogliosi del nuovo brand e siamo entusiasti di poterlo finalmente condividere con gli addetti ai lavori. L’industria è ripartita a pieno ritmo ed era necessario dare un segnale che rispecchiasse questo momento: l’innovazione e l’aggiornamento sono due fattori fondamentali del settore, il nuovo brand comunica questo e siamo certi che i contenuti freschi ed innovativi che utilizzeremo, saranno coinvolgenti e d’impatto per il settore».