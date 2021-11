Visit Malta, alleanza con Virgin Active per il binomio viaggi e benessere













Viaggi e benessere: un binomio sempre più ricercato, e vincente. Ne è consapevole VisitMalta, che nell’ambito della campagna Malta, your active destination lancia una partnership con Virgin Active, tra le principali catene di centri benessere fitness center. Dal 22 novembre al 5 dicembre, infatti, le classi di Yoga erogate dal brand Virgin Active, sia all’interno dei Club fisici, sia attraverso la propria offerta di allenamenti digitali Revolution, avranno il nome di “Holistic Class Powered by VisitMalta“, e tutti coloro che si iscriveranno potranno partecipare all’estrazione di un viaggio di gruppo a Gozo, la seconda isola dell’arcipelago maltese.

I vincitori, diventeranno testimonial della destinazione, e racconteranno attraverso i propri canali social e quelli di VisitMalta il viaggio e le attività legate al completo benessere di cui saranno protagonisti, accompagnati da due trainer selezionati da Virgin Active.

Il viaggio si svolgerà dal 17 al 20 febbraio 2022, e permetterà ai partecipanti di immergersi nella pratica dello yoga con sessioni all’alba e al tramonto ammirando Gozo, scelta come location proprio per i suoi panorami e lo stile di vita semplice, ideale per coltivare e ritrovare il proprio equilibrio. Molte le attività outdoor e a contatto col territorio durante il viaggio, così come gli itinerari di scoperta delle isole.

«La campagna Malta, your active destination nasce da una partnership tra VisitMalta e Virgin Active, in virtù della condivisione dei principi che vogliono promuovere il benessere a 360°. E Gozo è un luogo perfetto per recuperare un completo benessere psicofisico, in contemplazione di una natura accogliente quanto incantevole, con la possibilità di recuperare un ritmo di vita in maggiore sintonia con le proprie necessità», spiega Ester Tamasi, Direttore VisitMalta.

«Da sempre attenti alla massima valorizzazione dell’esperienza dei nostri soci, ci siamo da subito innamorati dell’idea proposta da VisitMalta, e siamo riusciti così a confezionare insieme questa campagna capace di coniugare i benefici dello yoga e della meditazione con quelli ancora più straordinari offerti dalla natura dell’isola di Gozo», aggiunge Alessandro Garibaldi, Communication Director di Virgin Active Italia.