Visit Maldives, un viaggio virtuale alla scoperta della destinazione

L’8 giugno 2020, dalle 17 alle 20 ora italiana, in diretta sulla pagina Facebook di Visit Maldives, appuntamento con Maldives, the sun will shine again, un’iniziativa pensata per comunicare a tutti che la destinazione ha intrapreso un processo di ripresa lento, ma deciso, con l’industria turistica che si sta preparando per accogliere nuovamente i visitatori e regalare loro the sunny side of life, come recita il claim di Visit Maldives.

Organizzato da Maldives Marketing and PR Corporation (Mmprc) – l’Ente del Turismo delle Maldive, in collaborazione con il Ministero del Turismo, Mondhu Productions, Orca Media Group e Public Service Media (Psm), l’evento condurrà i partecipanti tra il meglio di ciò che le Maldive offrono, oltre a scoprire come si stanno preparando gli operatori turistici per il ritorno dei viaggiatori.

La diretta di tre ore permetterà di rivivere il sogno maldiviano comodamente da casa e vedrà la partecipazione di personaggi famosi, influencer, artisti, opinion leader e appassionati delle Maldive, oltra a key player dell’industria turistica e personalità iconiche maldiviane tra cui musicisti e talenti locali.

Con l’obiettivo di mantenere vivo l’interesse per le Maldive, Mmprc ha lavorato e continua a lavorare per adattare le strategie di marketing a questa situazione in costante evoluzione, arricchendo le attività di promozione anche sulle piattaforme digitali.