Visit Brussels presenta il nuovo manuale dedicato al Mice













I riflettori di Visit Brussels tornano ad accendersi sul Mice con la presentazione della nuova edizione del manuale operativo di oltre 300 pagine rivolto ad agenzie, incentive house, aziende e operatori professionali che raccoglie tutte le indicazioni e i contatti utili per districarsi nell’enorme offerta di servizi della città.

Il suo nome è “Let’s Meet in Brussels 2022” e rappresenta un supporto completo ed esaustivo per organizzare al meglio l’evento a Bruxelles, sia esso un team building per una decina di persone o un congresso di richiamo internazionale aperto a migliaia di partecipanti.

«Con la pubblicazione di Let’s Meet in Brussels 2022 – dichiara Ursula Jone Gandini, direttore Italia Ufficio del Turismo di Bruxelles – la nostra attività di promozione sul segmento Mice riparte di slancio. Per fronteggiare i profondi cambiamenti intervenuti in questi due anni e offrire soluzioni realmente allineate alle aspettative dei partner abbiamo implementato all’interno del Convention and Association Bureau di Bruxelles un Client Advisory Board: questo ci ha permesso di rimodellare i servizi da un punto di vista client centric, integrando anche un sostegno per l’utilizzo di tecnologie ibride e un programma dedicato allo sviluppo sostenibile».

«Per promuovere la città, periodicamente lanceremo delle campagne di incentivazione con importanti vantaggi per gli event organiser, come l’offerta del servizio catering gratuito per 100 persone. Per tutta la prima metà del 2022, inoltre, abbiamo creato un fondo di garanzia per le organizzazioni con sede a Bruxelles che coprirà parte delle perdite finanziarie, in caso di misure sanitarie restrittive. L’insieme di queste azioni ci ha permesso di riconfermare importanti eventi internazionali, specialmente sul fronte delle associazioni, come il Brussels International Associations Forum, la Associations Round Table 2022 e la nuova edizione di European Associations Forum».