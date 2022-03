Visit Brussels, focus sul centro-sud Italia in occasione della Bmt













Mice, leisure e un piano di azione coordinato su trade e consumer con l’obiettivo di incentivare la ripresa dei flussi turistici verso la Capitale, riportandola ai tassi di crescita del passato: Visit Brussels annuncia una primavera ricca di appuntamenti per gli operatori del settore, con un focus sul mercato del centro-sud Italia, caratterizzato da ottime potenzialità di crescita anche in relazione ai collegamenti diretti da Campania e Sicilia, a cui si affiancano in alta stagione Puglia e Calabria.

Tra le prime tappe, in ordine di tempo, i workshop di Bari e Brindisi, nell’ambito dell’iniziativa “Enti in Tour” e la partecipazione alla XXV edizione di Bmt, in programma a Napoli dal 18 al 20 marzo. Seguiranno tra aprile e maggio nuovi workshop che toccheranno la Sicilia, Lamezia Terme e Cosenza e, nel mese di giugno, un fam trip riservato a tour operator e agenti di viaggi che, oltre a visitare la città, potranno incontrare dmc e partner dell’Ente.

Riflettori puntati anche sul Mice, con la presenza di Visit Brussels ai principali appuntamenti del settore, in collaborazione con Ediman e Mice&More, per la presentazione della nuova edizione di “Let’s Meet in Brussels 2022”, manuale operativo di oltre 300 pagine rivolto ad agenzie, incentive house, aziende e operatori professionali, che raccoglie tutte le indicazioni e i contatti utili per districarsi nell’enorme offerta di servizi della città.

«Nel corso dell’ultimo biennio la destinazione ha lavorato alacremente per migliorare la qualità dell’offerta – dichiara Ursula Jone Gandini, direttore Italia Ufficio del Turismo di Bruxelles – Puntando su tecnologia, sostenibilità e sicurezza, senza per questo rinunciare al suo spirito eclettico e innovativo. Non vediamo l’ora di incontrare i partner della distribuzione, anche in relazione alle recenti aperture e alla ripresa dei flussi turistici, per presentare tutte le novità in programma, ideali sia per una vacanza di piacere, sia per chi si reca in città per lavoro».