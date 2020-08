Visit Brussels, 2 milioni di euro per il rilancio del Mice

Un fondo di 2 milioni di euro per rilanciare il segmento Mice, incentivando gli operatori ad organizzare i propri eventi a Bruxelles: è questa una prima risposta di Visit Brussels alla crisi del settore che, da marzo a oggi, ha visto la cancellazione o il rinvio di migliaia di eventi.

L’iniziativa è rivolta ad associazioni e federazioni nazionali e internazionali, ong, fondazioni di interesse pubblico, agenzie di eventi e società private, che hanno tempo fino a settembre 2020 per presentare il proprio progetto, indipendentemente dalla data di svolgimento dell’evento. Il contributo massimo previsto per ogni iniziativa presentata sarà di 50mila euro, purché coinvolga almeno 200 partecipanti e preveda almeno un pernottamento a Bruxelles.

Il fondo si accompagna ad una serie di investimenti finalizzati a ristrutturare alcune storiche location della città, dotandole di migliori infrastrutture tecnologiche e di tutti gli accorgimenti necessari per renderle in linea con i protocolli anti Covid-19 pubblicati nel corso delle ultime settimane.

Lo sforzo rivolto al segmento deriva dall’importanza che il Mice ricopre per Bruxelles da tempo tra le destinazioni di punta per eventi, fiere e congressi , con più 350 location in grado di ospitare ogni tipo di meeting, da 10 a 10mila persone, supportate da oltre 20mila camere suddivise in circa 200 alberghi.

A questo si deve aggiungere il fatto che Bruxelles ospita numerose istituzioni dell’Unione Europea e della Nato, almeno 2mila associazioni internazionali, 15mila lobbisti e mille corrispondenti di testate giornalistiche internazionali.

A tal proposito Ursula Jone Gandini, direttore Italia Ufficio del Turismo di Bruxelles, osserva: «Lo scorso anno, per il settimo anno consecutivo, Bruxelles aveva raggiunto il primo posto in Europa e il secondo al mondo nell’organizzazione di congressi ed eventi internazionali. Il turismo d’affari rappresenta il 52% dei soggiorni a Bruxelles: è chiaro dunque come l’industria Mice sia cruciale per l’economia della Capitale delle Capitali. Con il piano di rilancio realizzato daVisit Brussels e la creazione di questo fondo di sostegno, stiamo facendo tutto il possibile per potenziare il mondo Mice e sostenere i suoi attori».