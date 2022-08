Virtuoso Hotel of the Year: vince l’italiana Valentina De Santis

Valentina De Santis è stata eletta Hotelier of the Year durante la serata di gala che ha scenograficamente chiuso la 34ª edizione della Virtuoso Travel Week 2022 a Las Vegas. Da oltre 50 anni, Valentina e la sua famiglia sono parte integrante della storia del Lago di Como, dove sono proprietari dell’iconico Grand Hotel Tremezzo, al quale lo scorso giugno si è aggiunta Passalacqua, il loro ultimo appassionato progetto.

Quest’anno, come ogni agosto, all’Hotel Bellagio di Las Vegas si sono riuniti più di 4.000 tra travel advisor e partner seguendo il motto “we believe in travel” e, a conclusione dell’evento, sono stati celebrati “i luminari, le leggende e i leader” del turismo e dell’ospitalità, premiando le personalità che meglio hanno rappresentato la passione incondizionata per questo settore.

Delle 12 edizioni in cui è stato assegnato questa sorta di Oscar dell’ospitalità di lusso, è la quinta volta che viene insignito un hotelier italiano, ima solo la seconda volta che spetta ritirarlo a un proprietario di un albergo indipendente rispetto ai grandi manager di catena.

Coinvolta da oltre 10 anni nell’azienda di famiglia, Valentina De Santis aveva già ricevuto lo scorso anno il riconoscimento di Italian Hotelier of the Year, istituito per la prima volta proprio nel 2021 come tributo a Patrizio Cipollini, storico general manger del Four Seasons di Firenze e riconosciuto maestro di stile ed eleganza nell’accoglienza, che non a caso fu eletto Virtuoso Hotelier of the Year nel 2018.

«Questo prestigioso premio racconta una grande storia di amore e di famiglia – ha commentato la vincitrice – ed è riconoscimento importantissimo che spetta in primo luogo a mia mamma e mio papà, che hanno creato qualcosa di magico e mi hanno insegnato a custodirlo e rispettarlo, a mio marito che mi supporta incondizionatamente in ogni situazione, e ai miei figli che mi aspettano sempre pazientemente a casa riempiendomi il cuore con i loro abbracci. E soprattutto spetta alla mia grande famiglia allargata, l’incredibile team di Grand Hotel Tremezzo, Passalacqua e Sheraton Lake Como, che ogni giorno con passione e sempre con il sorriso va ben oltre l’ordinario per rendere felici i nostri ospiti e per realizzare ogni sogno, loro e nostro. Sono loro le leggende, i veri vincitori».