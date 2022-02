Virgin Voyages, il debutto di Valiant Lady a marzo













Valiant Lady, la seconda delle quattro “navi Lady” di Virgin Voyages, debutterà a Portsmouth, nel Regno Unito, a marzo 2022. Navigherà nel Paese in primavera, per poi salpare a maggio verso Barcellona, che sarà il suo nuovo homeport.

«Dopo il successo di Scarlet Lady, siamo entusiasti di debuttare con Valiant Lady nel Regno Unito questo marzo e iniziare il nostro tour europeo – ha affermato Tom McAlpin, ceo di Virgin Voyages – La revoca delle restrizioni di viaggio nel Regno Unito ha già mostrato segnali, promettenti con un aumento del 70% delle prenotazioni da dicembre a oggi. Non vediamo l’ora di accogliere gli ospiti a bordo».

Come la gemella Scarlet Lady, Valiant Lady dispone di 1.330 cabine, 78 RockStar Quarter e due Massive Suite. In totale, l’86% delle sistemazioni avrà un balcone e il 93% avrà vista sull’oceano. A bordo, gli ospiti potranno godere dell’intrattenimento dal vivo, di strutture per salute e benessere ed esperienze culinarie curate da chef stellati Michelin.

Gli itinerari di Valiant Lady includono soste in porto più lunghe e overnight in isole come Palma di Maiorca e Ibiza in Spagna. Virgin Voyages sta continuando ad attuare protocolli di salute e sicurezza, come test prima dell’imbarco, obbligo di vaccino e navigazione con capacità ridotta.

«Virgin Voyages è stato un sogno in divenire sin dai miei 20 anni e oggi è un giorno importante con il varo della nostra seconda nave, Valiant Lady – ha affermato Richard Branson, fondatore del Virgin Group – Nei nostri cinque decenni di attività, Virgin ha sempre cercato di offrire ai nostri clienti qualcosa di speciale e Virgin Voyages ha lavorato instancabilmente per fare proprio questo».