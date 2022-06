Virgin, la nave Resilient Lady debutterà nel 2023













Virgin Voyages ha comunicato il posticipo al secondo trimestre del 2023 del debutto della sua terza nave da crociera ultimata presso lo stabilimento Fincantieri di Sestri Ponente.

Si tratta di Resilient Lady, la terza unità gemella della serie che avrebbe dovuto debuttare ad agosto prossimo e ha già visto esordire sul mercato negli ultimi mesi la Scarlet Lady – operativa dall’estate del 2021 – e la Valiant Lady (dallo scorso marzo nel Mediterraneo).

«Dopo una ponderata considerazione abbiamo deciso di rinviare il varo di Resilient Lady – ha annunciato un portavoce della compagnia fondata da Richard Branson – Anche se abbiamo varato con successo due navi nell’arco di meno di un anno, resta il fatto che ci sono sfide che l’industria nel suo insieme deve affrontare e non ne siamo immuni. È stata una decisione difficile, ma vogliamo assicurarci che quando Resilient Lady entrerà in acqua sarà pronta per operare brillantemente”.

La nave da crociera sarebbe dovuta partire per la Grecia a metà agosto. In ottobre si sarebbe riposizionata a San Juan a Porto Rico per un programma di crociere invernali nei Caraibi meridionali.