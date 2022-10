Virgin Atlantic amplia la flotta con il suo primo A330neo

Un allenamento con vista panoramica o in un ambiente di lusso e personalizzato: da Milano Verticale Una Esperienze arriva la Personal Room Fitness Experience per una nuova idea di staycation....

Al via i sei nuovi itinerari per il cicloturismo alla scoperta del territorio umbro. Sei itinerari denominati Dolci Colline, fruibili con bici, Mtb, Gravel ed ebike, per scoprire il territorio...