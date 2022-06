Virata green per Msc: il Rapporto di Sostenibilità 2021













L’occasione è stata la Giornata Mondiale degli Oceani. Msc Crociere ha pubblicato il Rapporto di Sostenibilità 2021, sottolineando i passi compiuti in termini green.

Il Piano d’Azione per la Sostenibilità, sviluppato con il coinvolgimento dei dipendenti e dei partner esterni, stabilisce sei direttrici fondamentali: transizione verso le zero emissioni nette, monitoraggio del consumo di risorse e rifiuti, sostegno per le persone della compagnia, investimenti nel turismo sostenibile, costruzione di terminal più ecologici e approvvigionamenti sostenibili. Le azioni previste sono correlate a obiettivi, con target misurabili. Ove possibile, questi sono allineati ai parametri approvati dal settore. Questi sei ambiti chiave rientrano nelle quattro aree di sostenibilità dell’azienda: pianeta, persone, luogo e approvvigionamento.

Il Comitato consultivo per la Sostenibilità della divisione Crociere del Gruppo, presieduto dall’executive chairman Pierfrancesco Vago, ha il compito di assicurare la continua applicazione della strategia di sostenibilità e di verificarne i progressi, sotto la guida e il supporto del Team per la Sostenibilità.

«La pertinenza e la rilevanza della nostra strategia di sostenibilità e dei piani d’azione sono state confermate attraverso una valutazione dell’impatto che ha richiesto il coinvolgimento dei dipendenti, degli ospiti e di altri importanti stakeholder esterni, i quali sono stati di supporto nell’aiutarci a dare priorità ai nostri obiettivi di sostenibilità – ha detto Linden Coppell, direttore della sostenibilità di Msc Crociere – Per ognuno di essi, abbiamo stabilito chiare metriche in base alle quali misurare i progressi compiuti. Nei futuri report annuali di sostenibilità saremo chiamati a rispondere del raggiungimento dei nostri obiettivi».

Ecco i progressi relativi al 2021:

PIANETA. L’efficienza energetica favorisce il percorso verso le zero emissioni di anidride carbonica. Nel 2021, Msc Grandiosa ha ridotto le emissioni dell’8% rispetto alle prestazioni previste dal progetto. A fine anno erano 14 le navi dotate di sistemi ibridi di depurazione dei gas di scarico, Inoltre, sette delle 19 navi, erano già state ottimizzate per l’alimentazione da terra. È stata effettuata una riduzione della velocità media delle navi di oltre due nodi che riduce le emissioni.

Ridotta anche del 3% la domanda di acqua a bordo monitorando i consumi e con tecnologie per il risparmio idrico. Tutte le navi sono dotate di sistemi di trattamento dell’acqua di zavorra approvati e certificati.

PERSONE. Investimenti nel benessere dei dipendenti, sia a bordo che a terra, mantenendoli al sicuro e sostenendoli fisicamente e mentalmente.

LUOGO. Il team responsabile delle escursioni ha collaborato con i tour operator per individuare esperienze a terra fondate su principi di sostenibilità. Denominate “Protectours“, queste escursioni sono progettate per sensibilizzare gli ospiti. Circa il 70% di questi tour prevede trasporti a basso impatto, tra cui passeggiate a piedi, spostamenti in bicicletta o in kayak.

Collaborazione con Travelife per offrire formazione e sviluppo delle capacità a tutti gli operatori turistici.

Iniziative di promozione di turismo responsabile e sostenibile attraverso la Msc Foundation, su protezione della fauna selvatica e rigenerazione degli habitat, in particolare per le specie oceaniche, soprattutto nell’isola privata Ocean Cay. Inoltre nel 2021 è stata avviata la collaborazione con diverse Ong per individuare nuovi modi per evitare gli scontri con le balene.

Investimenti per la costruzione di terminal più ecologici. Il terminal crociere di Durban, in Sudafrica, è diventato operativo nel dicembre 2021. La costruzione del nuovo terminal MSC Crociere a Miami è iniziata nell’estate del 2021 con un sistema di gestione ambientale e sociale completo per la costruzione e il successivo funzionamento del terminal. Un terzo nuovo terminal è in costruzione a Barcellona e dovrebbe essere operativo dal 2023. L’impegno della compagnia è ottenere la certificazione Leed (Leadership in Energy and Environmental Design) per i nuovi terminal.

APPROVVIGIONAMENTO. Nuovo comitato interno dedicato a garantire che l’approccio agli acquisti abbia un impatto positivo sulla società e riduca al minimo i danni all’ambiente.