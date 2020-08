Villarosa, Mef: «Risorse per le agenzie nel decreto agosto»

Risorse per le agenzie di viaggi nel decreto agosto. Parola di Alessio Mattia Villarosa, sottosegretario di Stato del ministero dell’Economia e delle Finanze (Mef), che ha partecipato al Consiglio Direttivo di Fiavet per confrontarsi con il team guidato dalla presidente Ivana Jelinic.

«Siamo coscienti del problema della mancanza di redditività per le agenzie – ha detto Villarosa – L’ultima volta che ci siamo incontrati sono emersi dei temi fondamentali: l’integrazione del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate per cercare di semplificare l’utilizzo del tax credit vacanze, l’emissione di una circolare in proposito, e la necessità di provare a emendare l’articolo 176 del decreto Rilancio, in modo tale che il bonus possa essere utilizzato non solo dalle strutture ricettive, ma su tutto il pacchetto turistico venduto dalle agenzie».

Per quel che riguarda la redditività il sottosegretario ha assicurato che al governo sono al lavoro sul dl agosto. «In questo decreto, nella parte riguardante il turismo, una parte importante delle risorse sarà dedicata alle agenzie di viaggi. Sul tema del tax credit riguardante il pacchetto turistico, il dipartimento Finanze del governo ha compreso quanto sia importante per voi questa variazione, tanto più che non si arreca nessun tipo di danno o non si tolgono ulteriori risorse alle strutture ricettive modificandolo».

In previsione del Consiglio dei ministri dell’8 agosto, il sottosegretario ha chiesto a Fiavet un progetto di destinazione delle risorse e di pianificazione per la ripresa, di cui Villarosa si farà portavoce. Quanto alla questione Iva, infine, il sottosegretario ha anticipato misure ad hoc sui pacchetti incoming.