Villaggi Valtur, il docufilm che fa sorridere (ma anche piangere)













Risate, ma anche qualche lacrima. Su tutto un’emozione: la gioia di rincontrarsi in nome di Valtur. E rivivere sul grande quell’animazione che ha fatto la storia della villaggistica italiana. Siamo a Roma, al cinema Adriano. Qui va in scena la prima del docufilm “Vi Vi – La filosofia del sorriso”, dedicato – appunto – ai villaggi con la “V” maiuscola. Un excursus emotivo che ripercorre, attraverso i suoi protagonisti, 50 anni di turismo.

Una narrazione che coinvolge gli ospiti in sala, di cui la maggior parte appartenente alla vecchia e alla nuova famiglia Valtur che nel racconto scritta e diretto da Pasquale Falcone, e prodotto da Pragma Film in collaborazione con Nicolaus, rivede una parte importante della propria vita.

In video scorrono le testimonianze di ex animatori, oggi Vip: da Fiorello a Pintus, fino a Peppe Quintale e Dario Bandiera. I loro racconti, alternati a filmati di repertorio e alle più celebri sigle dei villaggi (raccolte in un vinile da collezione, ndr), evocano un’epoca remota e spensierata. E il fil rouge è senza dubbio la nostalgia.

Dogma assoluto è la “Filosofia del sorriso”, che negli anni ha guidato il lavoro di tutto lo staff Valtur, votato al 100% all’ospite e al suo divertimento. Il docufilm, dal forte accento antropologico, rievoca uno stile di vacanza tipico del villaggio, che da sempre ha rappresentato un’evasione dal mondo reale, una dimensione parallela dover poter staccare la spina dalla quotidianità, lasciandosi coinvolgere in un turbinio di allegria, sport, spettacoli e incontri.

Elementi da cui trae origine la fidelizzazione dell’ospite, che anno dopo anno conferma la sua scelta di vacanza, con l’intento e la speranza di ritrovare ogni estate la “famiglia” salutata con le lacrime agli occhi la stagione prima.

Emozionato anche Roberto Pagliara, presidente di Nicolaus Tour e membro del cda di Erregi Holding, in prima fila alla première capitolina: «Siamo molto contenti – afferma – di aver contribuito alla realizzazione di questo docufilm che ricostruisce anche un pezzo di storia di Valtur, brand strettamente legato alla storia del turismo del nostro Paese. La visione, che lo portò a rivoluzionare il mondo delle vacanze in Italia, inaugurò un nuovo modo di far stare bene le persone costruendo un tempo di qualità. Per la nuova Valtur siamo ripartiti proprio da questo concetto di “qualità del tempo”, pensando a un format di soggiorno esperienziale in cui il villaggio e le attività si modellano sulle loro esigenze».

Un obiettivo che non potrebbe essere centrato senza uno staff professionale e creativo: «Siamo quindi felici che “Vi Vi – La filosofia del sorriso” renda loro un meritatissimo omaggio», conclude Pagliara.