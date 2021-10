Villa Eden di Merano entra in The Leading Hotels of the World













«Poco meno di 400 realtà definite straordinariamente uniche, situate in 80 Paesi del mondo: siamo onorati di esserne ora membri» con queste parole Angelika Schmid, patron del Villa Eden Leading Park Retreat di Merano, ha commentato l’ingresso dell’hotel nella prestigiosa rete di The Leading Hotels of the World (Lhw), la più grande collezione di hotel di lusso indipendenti.

«In particolare, la società ha premiato l’assoluta qualità su cui da sempre poniamo l’accento- ha aggiunto Angelika Schmid- così come il rispetto dei più elevati standard di sicurezza e la particolare attenzione al benessere fisico e mentale che offriamo nel nostro Longevity Medical Center. Questo traguardo è il coronamento della nostra passione per l’ospitalità e continueremo di certo a remare verso un miglioramento costante, per offrire sempre esperienze indimenticabili».

La struttura, con le sue 29 suite è immersa in un parco secolare, poffre soggiorni all’insegna del benessere. È inoltre il primo Covid- Safe hotel a 5 stelle. Oltre ai trattamenti benessere e medicali, la proprietà punta molto anche sulla gastronomia, tramite il ristorante gourmet interno, capitanato dal giovane chef Philipp Hillebrand, che recentemente è stato insignito con il Premio Godio come miglior chef dell’Alto Adige 2020, ed ha inoltre ottenuto il riconoscimento “Due forchette” dalla guida Gambero Rosso e 2 cappelli da Gault Millau.

La collezione di The Leading Hotels of the World (LHW) vede hotel, resort, chalet, ville e safari dalle Alpi innevate d’Europa fino alla savana africana. Turre le strutture sono però accomunate da una grande attenzione ai dettagli e al servizio di alto livello, per offrire esperienze autentiche e personalizzate agli ospiti più esigenti..