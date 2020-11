Viking Star, la nave da crociera con il laboratorio per tamponi a bordo

Viking Star – la nave da crociera della compagnia Viking Ocean Cruises entrata in servizio 5 anni fa – ha messo in piedi a bordo un laboratorio in grado di testare ogni giorno passeggeri ed equipaggio.

Ora ormeggiata a Rostock, in Germania, l’unità da 930 passeggeri si sposterà a Oslo nei prossimi giorni per iniziare le dimostrazioni, con tamponi, analisi dei campioni e risultati. Sarà la prima nave con un laboratorio per l’analisi molecolare dei tamponi in grado di individuare eventuali tracce di materiale genetico di Sars-Cov-2 e rendere il viaggio più sicuro e sereno.

Il campione prelevato a tutti – passeggeri ed equipaggio – sarà di tipo salivare ma l’indagine condotta sarà di genere Pcr, cioè ricercherà materiale genetico del virus. Come per il tampone classico, il test richiede la tecnica della reazione a catena della polimerasi che può essere svolta per ora solo in laboratorio e per la quale servono alcune ore di lavoro. Se il laboratorio è già a bordo, i tempi si accorciano ed eventuali positivi possono essere tempestivamente isolati.

Il laboratorio a bordo di Viking Star appare in grado di testare l’intero equipaggio e i passeggeri una volta al giorno per la durata di una crociera media, ovvero circa una settimana.

Le compagnie crocieristiche da agosto si sono attrezzate per effettuare tamponi pre imbarco ai terminal e adesso anche a bordo; procedure in atto in Italia dove anche il nuovo dpcm consente le crociere nel rispetto dei rigidi protocolli messi in campo. Ma la novità di Viking è il laboratorio dedicato capace di test quotidiano per tutti.