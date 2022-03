Viking Sky apre la stagione delle nuove crociere a Venezia













Viking Sky, la nave da crociera della compagnia norvegese Viking Ocean Cruise, ha ormeggiato al terminal di Fusina venerdì 11 marzo. È la prima nave da crociera arrivata a Venezia per la stagione 2022.

L’unità, costruita da Fincantieri, è lunga 228,20 metri e può ospitare un massimo di 930 passeggeri e 458 membri dell’equipaggio. Effettuerà itinerari nel Mediterraneo con tappe anche a Bari, Atene e Barcellona.

Primi turisti imbarcati, ma, come scrive Il Gazzettino, “le previsioni per quest’anno sono molto magre. Si parla di un centinaio di navi da qui alla fine della stagione (80 tra quelle delle compagnie Costa e Msc e altre 20 di compagnie varie) che verranno ospitate nei due terminal container di Porto Marghera (il Vecon e il Tiv) e in quello di Fusina soprattutto nei fine settimana”.

Il che equivarrebbe un numero di passeggeri che oscilla tra 100 e 200mila, meno di un decimo dei crocieristi degli anni pre pandemia: nel 2019 a Venezia sbarcarono 1 milione e 600 mila passeggeri, nonostante l’acqua alta degli ultimi due mesi dell’anno.

È il nuovo corso delle crociere a Venezia, ancora in via di definizione e con tante incognite. La stagione 2022 infatti è la prima guidata pienamente dalla nuova legge che vieta il passaggio delle grandi navi per il bacino di San Marco e per il canale della Giudecca. Attualmente è prevista la sistemazione temporanea delle navi a Porto Marghera e a Fusina. Il tutto in attesa del nuovo terminal che sarà pronto probabilmente per il 2024 e del nuovo porto crociere in mare aperto davanti al Lido oggi ancora in fase di concorso di idee.