Vietnam Airlines torna a volare da Francoforte e Parigi

Vietnam Airlines, la compagnia aerea vietnamita rappresentata in Italia da Mst gsa, torna a volare in Europa dopo il lockdown e riapre le rotte tra il Paese asiatico e gli aeroporti di Francoforte e Parigi Charles de Gaulle.

A partire dal 23 luglio, il vettore collegherà dunque l’aeroporto di Parigi Cdg con Hanoi con una frequenza settimanale, a cui si aggiungeranno nei prossimi giorni gli operativi, sempre settimanali, anche dalla città tedesca. Essendo ancora in vigore le restrizioni agli spostamenti tra l’Unione europea e il Vietnam, i voli tra Hanoi e l’Europa riguarderanno esclusivamente il rimpatrio di cittadini vietnamiti.

Una volta che la situazione sanitaria e gli accordi tra gli Stati lo consentiranno, Vietnam Airlines ricomincerà anche a operare il network internazionale servito prima della pandemia.

All’interno dei confini domestici, la compagnia non ha mai smesso di volare neppure negli scorsi mesi. Da maggio, Vietnam Airlines ha operato 22 nuove rotte, portando la rete domestica a 61 destinazioni, con una frequenza di quasi 500 voli nei periodi di più elevata domanda.

In particolare, il vettore ha incominciato a volare dai suo hub di Hanoi e Ho Chi Minh City verso alcune delle più importanti mete turistiche del Paese, come Da Nang, Phu Quoc, Da Lat, Hue e Can Tho.